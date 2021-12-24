Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал гендиректор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. По его словам, процесс затянется на долгое время.
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Порошенко не сядет на домашний арест, – Мартыненко
Мартыненко отметил, что Порошенко не сядет в тюрьму так быстро. Это не произойдет "завтра, послезавтра, в этом и следующем месяце".
Суд присудит ему залог. Залог будет немаленьким или, сказать проще, очень большим. Когда окажется, что он его сможет заплатить, то станет понятно, что Порошенко олигарх,
– подчеркнул журналист.
По его мнению, если дело Порошенко дойдет до суда, то он туда не придет. "Более того, я думаю он не сядет даже на домашний арест", – сообщил Мартыненко.
Полное интервью с Александром Мартыненко смотрите уже вскоре на 24 канале!
Подозрение в госизмене Порошенко: коротко
- Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене 20 декабря. Основанием для этого стали доказательства в торговле с пророссийскими боевиками на Донбассе. Речь идет о покупке угля.
- По версии следствия, в 2014 – 2015 годах пятый президент блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками.
- Во время объявления подозрения политик находился в Варшаве, где записал видеообращение. Он сказал, что вернется в Украину в первой половине января, но "по своему графику".
- Адвокат пятого президента подтвердил, что Порошенко вернется в Украину, однако "не в те даты, когда этого хочет прокуратура и ГБР".
- Владимир Зеленский прокомментировал объявление подозрения. Президент отметил, что процесс никак не повлияет на внутреннюю политическую ситуацию в государстве.