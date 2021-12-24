Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. За його словами, процес затягнеться на довгий час.
До теми ДБР заявляє, що адвокати Порошенка перетворюють справу на "політичне шоу"
Порошенко не сяде на домашній арешт, – Мартиненко
Мартиненко зауважив, що Порошенко не сяде у в'язницю так швидко. Це не відбудеться "завтра, післязавтра, у цьому та наступному місяці".
Суд присудить йому заставу. Застава буде немаленькою або, сказати простіше, дуже великою. Коли виявиться, що він її зможе заплатити, то стане зрозуміле, що Порошенко олігарх,
– наголосив журналіст.
На його думку, якщо справа Порошенка дійде до суду, то він туди не прийде. "Ба більше, я думаю він не сяде навіть на домашній арешт", – повідомив Мартиненко.
Повне інтерв'ю з Олександром Мартиненком дивіться вже незабаром на 24 каналі!
Підозра у держзраді Порошенка: коротко
- Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді 20 грудня. Підставою для цього стали докази у торгівлі з проросійськими бойовиками на Донбасі. Мовиться про купівлю вугілля.
- За версією слідства, у 2014 – 2015 роках п'ятий президент блокував поставлення вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками.
- Під час оголошення підозри політик перебував у Варшаві, де записав відеозвернення. Він сказав, що повернеться в Україну у першій половині січня, але "за своїм графіком".
- Адвокат п'ятого президента підтвердив, що Порошенко повернеться в Україну, проте "не у ті дати, коли цього хоче прокуратура і ДБР".
- Володимир Зеленський прокоментував оголошення підозри. Президент зазначив, що процес ніяк не вплине на внутрішню політичну ситуацію в державі.