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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Потерял ли Порошенко контроль над БПП: версия политолога

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Из президентской партии продолжают выходить депутаты
Из президентской партии продолжают выходить депутаты / Фото из открытых источников

Порошенко не потерял контроль над фракцией БПП. Просто там есть президентское ядро, есть те, кто против Порошенко, а есть своеобразное болото.

Такое мнение 24 каналу выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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По словам эксперта, БПП – самая большая фракция, более трети которой составляют мажоритарщики, которые ничем не связаны. Часть депутатов даже работает открыто против президента. В частности, избранные по "квоте Кличко" не соблюдаются фракционной дисциплины. Как отмечает Леонов, во время голосования за направление Вселенскому патриарху Варфоломею обращение о предоставлении Украинской единой поместной церкви автокефалии ни один представитель Кличко не поддержал решение. И это много о чем говорит.

В БПП большая часть фракции управляемая и ориентируется на Порошенко. Законы о нацбезопасности, валюты и т. п. получили большую поддержку. Просто есть периферийные части, которые ведут свою игру. Мажоритарщики уже начали в округах подготовку к выборам. Потому что рейтинги партии не превышают 10%. И ни один мажоритарщик не может получить гарантии, что его включат в партийный список,
– отметил Александр Леонов.

Напомним, проект Bihus.Info проанализировал реализацию программы Блока Петра Порошенко, с которой президентская политсила в 2014 году избиралась в нынешний созыв Верховной Рады. БПП за почти 4 года выполнил или частично выполнил 77% программных обещаний. В среднем соответствующие законопроекты в зале поддерживали 74% фракции. Часть уже выполненных обещаний представители президентской силы пытались "откатить", иногда успешно.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Петр Порошенко Блок Петра Порошенко
Источник: 24 Канал
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