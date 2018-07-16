Чи втратив Порошенко контроль над БПП: версія політолога

Порошенко не втратив контроль над фракцією БПП. Просто там є президентське ядро, є ті, хто проти Порошенка, а є своєрідне болото.

Таку думку 24 каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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За словами експерта, БПП – найбільша фракція, більш як третину якої складають мажоритарники, які нічим не зв’язані. Частина депутатів навіть працює відкрито проти президента. Зокрема, обрані за "квотою Кличка" не дотримуються фракційної дисципліни. Як зауважує Леонов, під час голосування за направлення Вселенському патріарху Варфоломею звернення про надання Українській єдиній помісній церкві автокефалії жоден представник Кличка не підтримав рішення. І це багато про що говорить.

В БПП більша частина фракції керована і орієнтується на Порошенка. Закони про нацбезпеку, валюти тощо отримали велику підтримку. Просто є периферійні частини, які ведуть свою гру. Мажоритарники вже почали в округах підготовку до виборів. Тому що рейтинги партій не перевищують 10%. І жоден мажоритарник не може отримати гарантії, що його включать до партійного списку,

– зауважив Олександр Леонов.

Нагадаємо, проект Bihus.Info проаналізував реалізацію програми Блоку Петра Порошенка, з якою президентська політсила у 2014 році обиралася до нинішнього скликання Верховної Ради. БПП за майже 4 роки виконав або частково виконав 77% програмних обіцянок. У середньому відповідні законопроекти в залі підтримували 74% фракції. Частину вже виконаних обіцянок представники президентської сили намагалися "відкотити", інколи успішно.