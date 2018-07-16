21:51
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, сьогодні
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Чи втратив Порошенко контроль над БПП: версія політолога

276 Читать новость на русском
З президентської партії продовжують виходити депутати
З президентської партії продовжують виходити депутати / Фото з відкритих джерел

Порошенко не втратив контроль над фракцією БПП. Просто там є президентське ядро, є ті, хто проти Порошенка, а є своєрідне болото.

Таку думку 24 каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Читайте також: За скільки законів, які відповідають передвиборчій програмі, не проголосував БПП: інфографіка

За словами експерта, БПП – найбільша фракція, більш як третину якої складають мажоритарники, які нічим не зв’язані. Частина депутатів навіть працює відкрито проти президента. Зокрема, обрані за "квотою Кличка" не дотримуються фракційної дисципліни. Як зауважує Леонов, під час голосування за направлення Вселенському патріарху Варфоломею звернення про надання Українській єдиній помісній церкві автокефалії жоден представник Кличка не підтримав рішення. І це багато про що говорить.

В БПП більша частина фракції керована і орієнтується на Порошенка. Закони про нацбезпеку, валюти тощо отримали велику підтримку. Просто є периферійні частини, які ведуть свою гру. Мажоритарники вже почали в округах підготовку до виборів. Тому що рейтинги партій не перевищують 10%. І жоден мажоритарник не може отримати гарантії, що його включать до партійного списку,
– зауважив Олександр Леонов.

Нагадаємо, проект Bihus.Info проаналізував реалізацію програми Блоку Петра Порошенка, з якою президентська політсила у 2014 році обиралася до нинішнього скликання Верховної Ради. БПП за майже 4 роки виконав або частково виконав 77% програмних обіцянок. У середньому відповідні законопроекти в залі підтримували 74% фракції. Частину вже виконаних обіцянок представники президентської сили намагалися "відкотити", інколи успішно.

Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Петро Порошенко Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Фільм "Червоний горобець": трейлер та сюжет трилера про російську шпигунку
 1 березня , 14:05
Готівковий курс валют 13 лютого: гривня ще більше подорожчала
 13 лютого , 19:39
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук