Потеряла отца в катастрофе MH17: женщина в суде обвинила Россию во лжи
Источник:ТСН.ua
В Нидерландах 6 сентября началось заседание суда по делу катастрофы MH17. На этот раз судьи слушают родственников и близких погибших в результате ужасной авиакатастрофы.
Выступление женщины, потерявшей в авиакатастрофе отца, было чрезвычайно эмоциональным. Во время речи она обвинила Россию во лжи.
Важно Заявили о причастности России к сбитию MH17: Нидерланды хотят депортировать пару из России
Женщина обратилась к "российскому режиму" цитатой из "Архипелаг ГУЛАГ".
Они лгут, мы знаем, что они лгут. Они знают, что мы знаем, что они лгут,
– заявила она.
Всего слово в суде получат примерно 90 родственников погибших в авиакатастрофе. Некоторые родственники будут лично присутствовать в зале суда, а с другими свяжутся через видеосвязь. Еще сотни членов семей погибших написали заявления, которые зачитают в суде.
Заметим, что суд разрешил демонстрировать фотографии и показывать видео своих близких, или показывать личные вещи. Все это, чтобы продемонстрировать, насколько тяжелое горе постигло сотни невинных людей.
Как продвигается дело
Сейчас суд рассматривает обвинения против 4 подозреваемых, среди них:
- экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин, который в 2014 году называл себя министром обороны"ДНР",
- граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов,
- гражданин Украины Леонид Харченко.
Международная следственная группа расследовала дело 6 лет и пришла к выводу, что эти лица причастны к транспортировке и использованию зенитно-ракетного комплекса "Бук", который и сбил пассажирский Boeing.
В то же время следствие продолжает искать других причастных к трагедии. Оказать поддержку следствию пытается прокуратура Украины.