Потеряла отца в катастрофе MH17: женщина в суде обвинила Россию во лжи

В Нидерландах 6 сентября началось заседание суда по делу катастрофы MH17. На этот раз судьи слушают родственников и близких погибших в результате ужасной авиакатастрофы.

Выступление женщины, потерявшей в авиакатастрофе отца, было чрезвычайно эмоциональным. Во время речи она обвинила Россию во лжи.

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Женщина обратилась к "российскому режиму" цитатой из "Архипелаг ГУЛАГ".

Они лгут, мы знаем, что они лгут. Они знают, что мы знаем, что они лгут,

– заявила она.

Всего слово в суде получат примерно 90 родственников погибших в авиакатастрофе. Некоторые родственники будут лично присутствовать в зале суда, а с другими свяжутся через видеосвязь. Еще сотни членов семей погибших написали заявления, которые зачитают в суде.

Заметим, что суд разрешил демонстрировать фотографии и показывать видео своих близких, или показывать личные вещи. Все это, чтобы продемонстрировать, насколько тяжелое горе постигло сотни невинных людей.

Как продвигается дело

Сейчас суд рассматривает обвинения против 4 подозреваемых, среди них:

экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин, который в 2014 году называл себя министром обороны"ДНР",

граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов,

гражданин Украины Леонид Харченко.

Международная следственная группа расследовала дело 6 лет и пришла к выводу, что эти лица причастны к транспортировке и использованию зенитно-ракетного комплекса "Бук", который и сбил пассажирский Boeing.

В то же время следствие продолжает искать других причастных к трагедии. Оказать поддержку следствию пытается прокуратура Украины.



Коротко о трагедии МН17 / Инфографика 24 канала