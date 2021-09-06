Виступ жінки, яка втратила в авіатрощі батька, був надзвичайно емоційним. Під час промови вона звинуватила Росію у брехні.

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Жінка звернулась "російського режиму" цитатою із "Архипелаг ГУЛАГ".

Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть,

– заявила вона.

Загалом слово у суді отримають приблизно 90 родичів загиблих в авіакатастрофі. Деякі родичі будуть особисто присутні в залі суду, а з іншими зв'яжуться через відеозв'язок. Ще сотні членів родин загиблих написали заяви, які зачитають у суді.

Зауважимо, що суд дозволив демонструвати фотографії та показувати відео своїх близьких, або показувати особисті речі. Усе це, щоби продемонструвати, наскільки тяжке горе спіткало сотні невинних людей.

Як просувається справа

Наразі суд розглядає звинувачення проти 4 підозрюваних, серед них:

ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін, який у 2014 році називав себе міністром оборони "ДНР",

громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов,

громадянин України Леонід Харченко.

Міжнародна слідча група розслідувала справу 6 років і дійшла висновку, це ці особи причетні до транспортування і використання зенітно-ракетного комплексу "Бук", який і збив пасажирський Boeing.

Водночас слідство продовжує шукати інших причетних до трагедії. Надати підтримку слідству намагається прокуратура України.



Коротко про трагедію МН17 / Інфографіка 24 каналу