Потеряли миллионы из-за санкций: счета Медведчука и Козака в белорусском банке заблокированы

США ввели санкции против белорусского "Абсолютбанка", который принадлежит приближенному к Александру Лукашенко олигарху Николаю Воробью. Поэтому работа банка фактически заблокирована. Из-за этого счета Медведчука, Марченко и Козака тоже фактически заморожены.

На счетах главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, его соратника Тараса Козака и жены Оксаны Марченко в белорусском банке были миллионы иностранной валюты.

Интересно Крымские "заработки": как Медведчук помогал оккупантам воровать украинский газ

Через "Абсолютбанк" покупали телеканалы

Виктор Медведчук хранил в белорусском банке 48 500 евро, однако его жена Оксана Марченко менее скромная. На ее счетах 2,2 миллиона евро и 800 миллионов рублей.

Тарас Козак держал в "Абсолютбанке" 8,8 миллиона евро и 8,2 миллиона долларов. Также именно через этот банк он покупал телеканалы ZІК, NewsOne и "112 Украина". Кроме того, именно владелец банка Николай Воробей помог Казаку бежать из Украины. Ведь депутата ОПЗЖ из страны вывез самолет белорусского олигарха.

Полный текст публикации Центра противодействия коррупции

Еще одна плохая новость для Виктора Медведчука. Белорусский Абсолютбанк, где Медведчук с женой держат свои миллионы, перестал обслуживать карты VISA, а также ввел ряд ограничений на денежные переводы. Причина понятна: банк, принадлежащий приближенному к Лукашенко олигарху Воробью, недавно попал под санкции США.

Из последней декларации Медведчука известно, что в Абсолютбанке у лидера ОПЗЖ зависло 48,5 тысяч евро и немного российских рублей. Его жена – Оксана Марченко – держит в подсанкционном банке 2,2 млн евро и почти 800 млн рублей.

Там же спрятал деньги бизнес-партнер Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак (на фото слева). В белорусском банке зависли 8,8 млн евро и 8,2 млн долларов, которые задекларировал Козак. Именно через Абсолютбанк Козак покупал телеканалы, которые обрабатывали мозги гражданам Украины.

Если Медведчук сидит под арестом в киевском имении, то Казаку удалось из Украины сбежать. Как выяснили Схемы: коррупция в деталях – RFERL, самолетом вышеупомянутого олигарха Воробья. Утром СМИ распространили информацию, что Казака готовятся объявить в международный розыск, но потом новость убрали.

Санкции против Медведчука и Козака: главное