Потеряли родителей и были ранены, – Зеленский посетил детей из Мариуполя
Источник:Офис Президента
Из-за российской агрессии Илья Матвиенко и Кира Обединская стали сиротами. Детей насильно вывезли из Мариуполя на российскую территорию, однако Украине удалось вернуть их домой. Юных мариупольцев посетил в больнице президент.
Сейчас и Кира, и Илья находятся в детской специализированной больнице "Охматдет". Детей уже вернули на попечение родственников.
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Возвращение детей было под личным контролем президента
Мальчика и девочку вывезли без разрешения семьи в Россию. Возвращение Киры и Ильи домой под личным контролем президента Владимира Зеленского.
За детей мы переживаем больше всего. Дети – наше будущее. Мы будем бороться за каждого украинского ребенка, чтобы все вернулись домой,
– подчеркнул Зеленский.
Илье Матвиенко – 10 лет, его мать погибла во время бомбежки Мариуполя. Врачи говорят: мальчик обязательно встанет на ноги. Теперь его будет растить бабушка.
Отцом Киры был чемпион Украины по водному поло
Отец 12-летней Киры был многократным чемпионом Украины по водному поло. Евгений Обединский погиб в Мариуполе, а мать давно скончалась. Дедушка девочки живет в Черновцах, но сейчас не отходит от внучки в больнице.
Кира Обединская вернулась в Украину / Фото Офиса ПрезидентаОбратите внимание! Президент Зеленский встретился с врачами "Охматдета" и вручил им государственные награды.
Смотрите фото встречи Владимира Зеленского с Ильей Матвиенко и Кирой Обединской / Фото ОП:
Смотрите видео, как президент посетил юных мариупольцев: