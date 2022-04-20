Потихоньку наступаем, есть освобожденные пункты, – Арестович о ситуации в Харьковской области

Сейчас в Харьковской области идут упорные бои. Несмотря на попытки российских оккупантов захватить новые территории, в наступление идут Вооруженные Силы Украины.

Украинским защитникам удалось освободить несколько населенных пунктов. Об этом на брифинге 20 апреля рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

Трудная ситуация на Донбассе, обстрелы на Херсонщине: как прошла ночь в регионах

Россияне пытаются продвинуться на Изюмском направлении

По словам Арестовича, главным направлением сосредоточения сил врага остается Изюмское направление – от Изюма до Славянска. Там россияне сосредоточили свои войска и пытаются продвинуться, "но бесполезно, им пока не удается".

В Харьковской области идут бои и Генеральный штаб ВСУ заявляет о нескольких населенных освобожденных пунктах. То есть там мы потихоньку, тактически, но наступаем,

– заявил советник ОП.

На тему – Брифинг Алексея Арестовича за 20 апреля: смотрите видео