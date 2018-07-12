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Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем, – Трамп

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Трамп считает неприемлемым поток долларов из Европы в России трубопроводом
Трамп считает неприемлемым поток долларов из Европы в России трубопроводом / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки считает, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию является неприемлемым положением вещей.

Об этом глава белого дома написал в своем Twitter.

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Миллиарды дополнительных долларов тратятся на мое требование странам НАТО с момента моего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят намного больше. Границы Европы плохие. Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем,
– заметил Трамп.

Напомним, что накануне саммита НАТО, который будет проходить 11-12 июля в Брюсселе, Трамп заявил, что его государство не должно выполнять роль "свиньи-копилки" для своих союзников по Альянсу.

Теги: Дональд Трамп Новости России Новости США Европа
Источник: 24 Канал
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