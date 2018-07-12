Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки считает, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию является неприемлемым положением вещей.

Об этом глава белого дома написал в своем Twitter.

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Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 липня 2018 р.

Миллиарды дополнительных долларов тратятся на мое требование странам НАТО с момента моего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят намного больше. Границы Европы плохие. Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем,

– заметил Трамп.

Напомним, что накануне саммита НАТО, который будет проходить 11-12 июля в Брюсселе, Трамп заявил, что его государство не должно выполнять роль "свиньи-копилки" для своих союзников по Альянсу.