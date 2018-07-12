Потік доларів в Росію по трубопроводу неприйнятний, – Трамп
Президент Сполучених Штатів Америки вважає, що потік "трубопровідних доларів" з Європи до Росії є неприйнятним станом речей.
Про це очільник білого дому написав у своєму Twitter.
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Мільярди додаткових доларів витрачаються на мою вимогу країнами НАТО з моменту мого візиту в минулому році, але цього недостатньо. США витрачають набагато більше. Кордони Європи погані. Потік доларів в Росію по трубопроводу неприйнятний,
– зауважив Трамп.
Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Брюсселі, Трамп заявив, що його держава не повинна виконувати роль "свині-скарбнички" для своїх союзників з Альянсу.
Джерело: 24 Канал
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