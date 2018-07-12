Потік доларів в Росію по трубопроводу неприйнятний, – Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки вважає, що потік "трубопровідних доларів" з Європи до Росії є неприйнятним станом речей.

Про це очільник білого дому написав у своєму Twitter.

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Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 липня 2018 р.

Мільярди додаткових доларів витрачаються на мою вимогу країнами НАТО з моменту мого візиту в минулому році, але цього недостатньо. США витрачають набагато більше. Кордони Європи погані. Потік доларів в Росію по трубопроводу неприйнятний,

– зауважив Трамп.

Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Брюсселі, Трамп заявив, що його держава не повинна виконувати роль "свині-скарбнички" для своїх союзників з Альянсу.