"Потому что Каховка – это Украина": партизаны оставили оккупантам послание
28 апреля 2022 , 12:16Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
Украинские партизаны оставили захватчикам послание в Новой Каховке. Они подчеркнули, что Каховка – это Украина, а всех оккупантов ожидает смерть.
Обращение к оккупантам жители Каховки наклеили на столбе. Сколько таких посланий было – неизвестно.
Обратите внимание Со мной обращались как садисты, – журналист из Новой Каховки рассказал о пленении оккупантов
Российский оккупант! Знай! Каховка – это Украина! Мы близко! Наши люди уже работают здесь! Вас ждет смерть! Каховка – это Украина!
– говорится в послании.
Обращение партизан к оккупантам / Фото "Оперативного ВСУ"
Ситуация в Новой Каховке
- 24 февраля русские захватчики захватили Новую Каховку.
- Жители города не хотели сотрудничать с оккупантами, поэтому массово выходили на митинги. На одном из мирных протестов россияне похитили, по меньшей мере, 4 человек.
- Известно, что оккупанты активно готовят в Каховке референдум.
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