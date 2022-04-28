"Потому что Каховка – это Украина": партизаны оставили оккупантам послание

28 апреля 2022 , 12:16
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Источник:

Оперативный ВСУ

Украинские партизаны оставили захватчикам послание в Новой Каховке. Они подчеркнули, что Каховка – это Украина, а всех оккупантов ожидает смерть.

Обращение к оккупантам жители Каховки наклеили на столбе. Сколько таких посланий было – неизвестно.

Обратите внимание Со мной обращались как садисты, – журналист из Новой Каховки рассказал о пленении оккупантов

Российский оккупант! Знай! Каховка – это Украина! Мы близко! Наши люди уже работают здесь! Вас ждет смерть! Каховка – это Украина!
– говорится в послании.


Обращение партизан к оккупантам / Фото "Оперативного ВСУ"

Ситуация в Новой Каховке

  • 24 февраля русские захватчики захватили Новую Каховку.
  • Жители города не хотели сотрудничать с оккупантами, поэтому массово выходили на митинги. На одном из мирных протестов россияне похитили, по меньшей мере, 4 человек.
  • Известно, что оккупанты активно готовят в Каховке референдум.

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Автор: Марта Кушка