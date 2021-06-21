Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю унитарном предприятии "Водоканал Южного берега Крыма". Также о том, что ситуация стабилизируется, говорит и местная так называемая власть.
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Оккупанты снова начали подавать воду
Как уверяют в Крымском водоканале, воду снова начали подавать. Поэтому система заполняется.
В то же время, по словам так называемой руководительницы администрации Ялты Янины Павленко, ситуация с обеспечением города водой и электричеством стабилизируется. Правда, есть отдельные проблемные моменты.
Оккупанты надеются восстановить централизованное водоснабжение благодаря альтернативным источникам, а именно водопадам. Ведь они наполнились после дождей. Но такую воду обязательно нужно кипятить.
Добавим, что так называемый председатель Крыма Сергей Аксенов несколько дней назад заявлял, что водохранилища Крыма получили крупные притоки из-за обильных осадков, сообщают "РИА Новости".
В частности, Загорское водохранилище, питающее Ялту, получило почти миллион кубометров в сутки. И каждый день притоки будут добавляться. Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды,
– отмечал Аксенов.
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Потоп в Крыму из-за непогоды
- Стихия ударила по полуострову 18 июня.
- Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу.
- В результате маленькие горные реки вышли из берегов и позатапливали населенные пункты. Больше всего пострадали оккупированые Ялта и Керчь.
- В общем подтопило более 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысяч человек. Кроме того, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением.
- Вследствие такой ситуации оккупационные власти полуострова объявили режим чрезвычайной ситуации.
- По последним данным, число пострадавших в результате наводнения в Ялте уже составляет 43 человека. Также 6 человек госпитализированы. Известно и о одном погибшем.
- 19 июня вода начала спадать, и затопленные города и поселки уже возвращаются к привычной жизни.