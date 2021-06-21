Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю унитарном предприятии "Водоканал Южного берега Крыма". Также о том, что ситуация стабилизируется, говорит и местная так называемая власть.

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Оккупанты снова начали подавать воду

Как уверяют в Крымском водоканале, воду снова начали подавать. Поэтому система заполняется.

В то же время, по словам так называемой руководительницы администрации Ялты Янины Павленко , ситуация с обеспечением города водой и электричеством стабилизируется. Правда, есть отдельные проблемные моменты.

Оккупанты надеются восстановить централизованное водоснабжение благодаря альтернативным источникам, а именно водопадам. Ведь они наполнились после дождей. Но такую ​​воду обязательно нужно кипятить.

Добавим, что так называемый председатель Крыма Сергей Аксенов несколько дней назад заявлял, что водохранилища Крыма получили крупные притоки из-за обильных осадков, сообщают "РИА Новости" .

В частности, Загорское водохранилище, питающее Ялту, получило почти миллион кубометров в сутки. И каждый день притоки будут добавляться. Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды,

– отмечал Аксенов.

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Потоп в Крыму из-за непогоды

Стихия ударила по полуострову 18 июня.

Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу.

В результате маленькие горные реки вышли из берегов и позатапливали населенные пункты. Больше всего пострадали оккупированые Ялта и Керчь.

В общем подтопило более 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысяч человек. Кроме того, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением.

Вследствие такой ситуации оккупационные власти полуострова объявили режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, число пострадавших в результате наводнения в Ялте уже составляет 43 человека. Также 6 человек госпитализированы. Известно и о одном погибшем.

19 июня вода начала спадать, и затопленные города и поселки уже возвращаются к привычной жизни.