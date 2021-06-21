Про це повідомили у підконтрольному Кремлю унітарному підприємстві "Водоканал Південного берегу Криму". Також про те, що ситуація стабілізується, говорить і місцева так звана влада.

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Окупанти знову почали подавати воду

Як запевняють у Кримському водоканалі, воду знову почали подавати. Тому система заповнюється.

Водночас, за словами так званої очільниці адміністрації Ялти Яніни Павленко, ситуація із забезпеченням міста водою та електрикою стабілізується. Щоправда, є окремі проблемні моменти.

Окупанти сподіваються відновити централізоване водопостачання завдяки альтернативним джерелам, а саме водоспадам. Адже вони наповнилися після дощів. Але таку воду обов'язково потрібно кип'ятити.

Додамо, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов кілька днів тому заявляв, що водосховища Криму отримали великі притоки через рясні опади, повідомляють РИА Новости.

Зокрема, Загірське водосховище, що живить Ялту, отримало майже мільйон кубометрів за добу. І щодня притоки будуть додаватися. Можливо, піде проблема, пов'язана з подачею води,

– зазначав Аксьонов.

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Потоп у Криму через негоду

Стихія вдарила по півострову 18 червня.

Спершу двомісячна норма опадів випала на сході півострова, на наступний день – тримісячна на південному березі.

У результаті маленькі гірські річки повиходили з берегів і позатоплювали населені пункти. Найбільше постраждали окуповані Ялта та Керч.

Загалом підтопило понад 360 будинків, рятувальники евакуювали майже 1,8 тисяч осіб. Крім того, були перебої з водо-, електро- і газопостачанням.

Через таку ситуацію окупаційна влада півострова оголосила режим надзвичайної ситуації.

За останніми даними, кількість потерпілих через повінь у Ялті вже становить 43 людини. Також 6 людей госпіталізували. Відомо й про одного загиблого.

19 червня вода почала спадати, і затоплені міста та селища вже повертаються до звичного життя.

Зверніть увагу! До окупації Криму в 2014 році Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді. Згодом офіційний Київ заявив, що думати про це має держава-агресор. Наразі ж кримчани беруть воду з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За твердженням екологів, це призвело до засолення ґрунту.