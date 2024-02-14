Это большая победа, – в НАТО отреагировали на удар по "Цезарю Куникову"

Украина затопила очередной российский корабль в Черном море. В Альянсе отреагировали на удар по "Цезарю Куникова".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберга заявил, что значительные потери российского флота в Черном море являются большим достижением и победой для украинцев. Он отметил, что еще несколько месяцев назад мало кто верил, что такое может быть реальным, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина открыла для себя коридор

Глава Альянса поздравил Украину с большой победой в Черном море и отметил, что им удалось нанести значительные потери российскому Черноморскому флоту. Он поздравил Украину с большим достижением, ведь мы смогли вытеснить российский Черноморский флот и открыть коридор.

Теперь они могут экспортировать зерно и другие товары на мировой рынок. Мало кто верит, что это было возможно еще несколько месяцев назад, но сейчас фактически экспорт зерна из Украины происходит даже без соглашения с Россией,

– отметил Столтенберг.

По его словам, успешные морские операции свидетельствуют об умении, навыки и компетентность украинских Вооруженных Сил. А также это результат их изобретательности и мастерства

Затопление "Цезаря Куникова"