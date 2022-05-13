Потребность в авто на фронте такая, что не налезает на голову, – Притула

Потребности фронта с каждым днем только растут. Следует понимать, что некоторые вещи, например, автомобили, которые волонтеры закупают украинским военным, могут быть "одноразовыми".

Поэтому машин для украинских защитников нужно много. Об этом 24 каналу рассказал волонтер Сергей Притула.

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По всей Украине сотни людей помогают ему "закрывать" нужды армии. Как он отметил, у них есть огромный милитарный склад с помощью для ВСУ на Подоле, в Киеве. Там работает около 300 человек.

Также есть гуманитарное крыло на Васильковской в столице, там помогают более 70 человек. Во львовском хабе – более 30 человек. Кроме того, в Перемышле работала часть людей, а также небольшие группы людей, которые занимаются закупками в Европе.

В частности, помимо прочего, они перегоняют машины. На самом деле, потребность в них огромна.

Потребность в автомобилях такая, что не налезает на голову. То есть транспорта в украинской армии не хватало, не хватает и, к сожалению, будет не хватать,

– сказал Притула.

Он также отметил, что не имеет права озвучивать конкретные цифры. Однако транспортное направление в нашей армии – это ахиллесова пята.

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Волонтерская деятельность Приюты

Сергей Притула занимается волонтерской помощью украинской армии с 2014 года.

Сейчас Фонд Притулы закупает экипировку, оборудование, медицинские средства и транспорт для военных. Еще одно направление работы – гуманитарная помощь.

Украинское IT-сообщество за сутки собрало средства на самолет для ВСУ

Community Lead крупнейшего украинского ИТ-сообщества DOU Мария Дубинина рассказала, что перед началом полномасштабного вторжения они уже активно собирали средства на Patreon волонтерского фонда "Повернись живим".

Смогли собрать около 200 тысяч долларов за месяц. Однако Patreon отказался переводить эти средства фонду, а все донаты вернулись на карты.

Однако впоследствии они сами открыли сбор и только за сутки удалось собрать 30 миллионов гривен на самолет для ВСУ. Это благодаря IT-сообществу и всем небезразличным гражданам, которые благодаря огласке тоже приобщились.

Как удалось собрать 30 миллионов гривен на самолет для ВСУ: смотрите видео