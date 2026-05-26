Боец 5 ОШБр назвал неожиданные вещи, которые нужны военным на фронте

Украинское общество существенно пытается поддерживать свое войско. В этом процессе важна коммуникация, чтобы люди и волонтеры понимали, какие именно потребности у военных. Помощь должна быть адресной.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил военнослужащий 2 штурмового батальона 5 ОШБр Станислав Старостенко "Юрист". Он рассказал, что в определенный момент, когда сборы на нужды ВСУ начали тормозить, а цены расти и за свой счет покрывать потребности уже не удавалось, он вышел в публичное пространство и начал подробно информировать общественность о важности определенных вещей на фронте.

Потребности ВСУ: важное кроется в мелочах

По словам военнослужащего, обычно люди хотят помочь армии, но им надо объяснять как именно. Например, нужны маскировочные сетки, но для пилотов они должны быть конкретных размеров, специфические. Ими они маскируют антенны на деревьях, большие размеры (6 на 8), которые востребованы танкистами для защиты габаритной техники – им не нужны.

Я говорю волонтеру, чтобы дал нам сетку размером 1 на 6 метров, а он отвечает: "Да что вы сами порезать не можете?". Конечно, я не могу ее там резать, потому что меня на позиции хотят убить (вражеские дроны – 24 Канал), там жужжит в небе постоянно. И вот люди не знали, что нам нужны именно такого размера сетки, а другие не хотят перестраивать привычный процесс и делать другого размера,

– поделился Старостенко.

Военнослужащий отметил, что популярность, которую он сегодня имеет в соцсетях, дала ему возможность наладить качественную коммуникацию с людьми. По его словам, есть возможность напрямую обращаться к украинцам, объяснять детали того, чем и как живет войско.

"Вот нужна была "пупырка" (пузырчатая пленка – 24 Канал), в которую мы заматываем то, что должны сбрасывать с "Вампиров" с высоты 30 метров. А если не замотать, то все это разобьется. Государство должно обеспечивать армию чем-то масштабным: БК, одеждой, продовольствием и тому подобное. Поэтому такие вещи, как "пупырка", изолента, наверное, не является проблемой целого государства. Наше подразделение использует тысячи мотков изоленты ежемесячно", – озвучил Старостенко.

По его словам, именно на изоленте и скотче держится армия, но добавил, что такие вещи нужны специфическим подразделениям, в частности беспилотным, потому что надо заклеивать датчики на дронах. Он уточнил, что важно, чтобы была именно синяя изолента, а не черная. Все это детали, которые, как отметил военный, надо доносить людям, которые хотят помогать ВСУ.

Вот, например, веревка для белья. Нужна ли она армии? Да! Мы на них подвешиваем мешок, в который кладем то, что передаем на передовую дроном. Чем длиннее она будет, тем меньше вероятность, что он упадет со значительной высоты и разобьется. Бывает, приходишь на пункт дислокации в определенном селе, а ее там нет возможности купить, хотя деньги есть. Проблема это? Да. Надо ли этим заниматься Генштабу? Нет,

– убежден Старостенко.

Он уверен, что это локальная проблема, которую армия и общество способны решить самостоятельно. Военный подчеркнул, что обеспечение его подразделения средствами поражения со стороны государства сегодня на должном уровне, а вот ощущается потребность именно в мелких вещах по типу веревок и изоленты. Говорит, что когда украинцы поддерживают такими средствами, то это повышает моральный дух бойцов, потому что приходит осознание, что они не одни, что за ними целый народ, который слышит и пытается помочь кто чем может.

