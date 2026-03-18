Ее вклад был высоко оценен на государственном уровне, ведь гордиться действительно есть чем. 24 Канал расскажет, какую уже помощь ВСУ Ирина Федишин успела реализовать.

Смотрите также Где сейчас Александр Пономарев, который был первым представителем Украины на Евровидении

Как Ирина Федишин помогает украинской армии?

В своих соцсетях певица рассказывала, что она взялась за помощь с первых дней полномасштабной войны. Все началось с заботы о других – горячий чай на блокпостах, еда для тех, кто в этом нуждался, а также организация плетения сеток.

Первые концерты с началом большой войны были для военных и людей, которые покинули свои дома. А первая волонтерская помощь – обувь для военнослужащих и амуниция. Далее возникла идея с благотворительными турами, которые помогают собирать большие суммы денег.

Честно скажу – я сама иногда не верю, что нам удалось столько сделать.

Если бы кто-то когда-то сказал мне, что благодаря концертам мы сможем передать 450 внедорожников для наших защитников, я бы, пожалуй, сама в это не поверила,

– откровенно поделилась Ирина.

Как известно, за время полномасштабной войны звезды провела более 240 благотворительных концертов как в Украине, так и за рубежом. Все собранные средства были направлены на поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарные нужды.

В мае 2025 года Федишин в интервью Маше Ефросининой сказала, что по состоянию на данный момент ей удалось собрать 111 миллионов гривен в поддержку украинской армии. Это не только машины – артистка закупает для защитников рации, дроны, военную амуницию и тому подобное.

5 декабря 2025 года, в День волонтера, Владимир Зеленский наградил волонтера знаком отличия "Золотое сердце". В ноябре она рассказывала, что приобрела для защитников уже 400 автомобилей.

Для меня большая честь получить награду Президента Украины за волонтерскую деятельность. Это знак того, что наша совместная работа, наша вера, наша любовь к Украине имеют силу. Спасибо каждому, кто с нами в этом пути,

– написала Ирина Федишин в инстаграме.

А 5 марта этого года президент лично вручил певице награду.

А через несколько дней звезда сообщила, что вырученные средства с масштабного тура "Украина колядует", который охватил города в США, Канаде, Европе и Украине, удалось приобрести еще несколько десятков автомобилей для наших защитников.

В общем Ирина Федишин купила 450 авто для военных.

Отметим, что в основном благотворительным фондом занимается сама Ирина и ее муж Виталий. Волонтеры помогают выполнять конкретные задачи, например перегонять автомобили, однако все звонки и основную координацию организации ведут они двое.