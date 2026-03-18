Її вклад був високо оцінений на державному рівні, адже пишатись справді є чим. 24 Канал розповість, яку вже допомогу ЗСУ Ірина Федишин встигла реалізувати.

Як Ірина Федишин допомагає українській армії?

У своїх соцмережах співачка розповідала, що вона взялась за допомогу з перших днів повномасштабної війни. Усе почалось із турботи про інших – гарячий чай на блокпостах, їжа для тих, хто цього потребував, а також організація плетіння сіток.

Перші концерти з початком великої війни були для військових і людей, які покинули свої домівки. А перша волонтерська допомога – взуття для військовослужбовців й амуніція. Далі виникла ідея з благодійними турами, які допомагають збирати великі суми грошей.

Чесно скажу – я сама іноді не вірю, що нам вдалося стільки зробити.

Якби хтось колись сказав мені, що завдяки концертам ми зможемо передати 450 позашляховиків для наших захисників, я б, мабуть, сама в це не повірила,

– відверто поділилась Ірина.

Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки

Як відомо, за час повномасштабної війни зірки провела понад 240 благодійних концертів як в Україні, так і за кордоном. Усі зібрані кошти були спрямовані на підтримку Збройних сил України та гуманітарні потреби.

У травні 2025 року Федишин в інтерв'ю Маші Єфросиніній сказала, що станом на цей момент їй вдалось зібрати 111 мільйонів гривень на підтримку української армії. Це не тільки автівки – артистка закуповує для захисників рації, дрони, військову амуніцію тощо.

5 грудня 2025 року, у День волонтера, Володимир Зеленський нагородив волонтерку відзнакою "Золоте серце". У листопаді вона розповідала, що придбала для захисників вже 400 автівок.

Для мене велика честь отримати Відзнаку Президента України за волонтерську діяльність. Це знак того, що наша спільна праця, наша віра, наша любов до України мають силу. Дякую кожному, хто з нами у цьому шляху,

– написала Ірина Федишин в інстаграмі.

А 5 березня цього року президент особисто вручив співачці нагороду.

Ірина Федишин отримала нагороду від Володимира Зеленського / Фото з інстаграму зірки

А за декілька днів зірка повідомила, що виручені кошти з масштабного туру "Україна колядує", який охопив міста в США, Канаді, Європі та Україні, вдалось придбати ще кілька десятків автівок для наших захисників.

Загалом Ірина Федишин купила 450 авто для військових.

Зазначимо, що в основному благодійним фондом займається сама Ірина та її чоловік Віталій. Волонтери допомагають виконувати конкретні завдання, наприклад переганяти автомобілі, проте всі дзвінки та основну координацію організації ведуть вони двоє.