Потрясающие пейзажи Каменец-Подольского: как совершить полет на воздушном шаре

В мире фестивали воздушных шаров – не редкость. Чтобы посмотреть на разноцветное небо, туристы съезжаются в американский Нью-Мехико, французский Шамбле-Бюсьер или турецкую Каппадокию. А вот в Украине самые потрясающие пейзажи ждут в Каменец-Подольском.

Город семи культур, цветок на камне, сердце Подолья – украинцы никогда не скупились на комплименты. Он поражает даже когда просто прогуливаешься старыми улочками.

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И совсем другая картина раскрывается, как только забираешься в небо: так лучше всего можно рассмотреть крепость и скалистый каньон реки Смотрич.



Каменец-Подольский с высоты воздушного шара

Что стоит знать о полете

Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском происходит дважды в год – в начале мая и в октябре. Часовой полет обойдется от 2,5 тысячи гривен с одного человека.

Если же решитесь на такой полет – вот что вас ждет:

• хорошая погода – ведь если идут сильные осадки или скорость ветра превышает пять метров в секунду, полеты запрещены;

• небо будет залито оранжевыми красками – дело в том, что после восхода солнца и перед закатом ветер стихает, поэтому полеты совершаются преимущественно утром или вечером.



Полет в Каменец-Подольском перед заходом солнца

Может показаться, что поднять в воздух огромный шар занимает много времени. На самом же деле все происходит за 15-20 минут.

Пока вы будете увлеченно делать селфи и выставлять сториз в Instagram, ваш пилот будет постоянно следить за барометром и альтиметром – чтобы знать высоту и вертикальную скорость.



Живописные пейзажи с воздушного шара / Фото: Олег Жарий

К тому же, у него будет GPS-навигатор для отслеживания координат, а со своей командой он будет общаться по рации. За час такого путешествия вас может отнести на несколько километров, поэтому приземляться будете посреди полей и лужаек.

За право подниматься в небо будущие пилоты выкладывают 3,5 тысячи евро. И это только стоимость лицензии, еще 30 тысяч стоит сам шар. Раньше их производили в Феодосии на бывшей парашютной фабрике, теперь все приходится закупать за рубежом.

Уникальная реконструкция исторического полета

В наши дни Федерация воздухоплавания насчитывает более полусотни лицензированных пилотов. А недавно по инициативе ее президента Вячеслава Гардашника в рамках фестиваля исторической реконструкции Schоla militaria воссоздали полет первого монгольфьерия на территории Украины.

Что такое монгольфьер? Аэростат, наполненный горячим воздухом. Монгольфьер получил свое название от фамилии изобретателей братьев Монгольфье — Жозеф-Мишеля и Жак-Этьенна. Сейчас этот тип воздушных шаров широко используется для спорта и развлечений.

Первый полет братьев Монгольфье состоялся во французском городе Анноне 5 июня 1783 года. А уже в следующем году комендант местной крепости Ян Де Витте с единомышленниками совершили такой же полет в Каменец-Подольском.

Реконструкция полета первого монгольфьера в Украине: смотрите видео

Между двумя высокими рейками натянули тросы, к которым привязали оболочку. Под ней установили большой котел. Горячий дым от соломы, которая горела в котле, поднял шар в воздух. Хоть полет и был недолгим, однако не намного короче чем те, которые происходили более 200 лет назад.