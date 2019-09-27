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      Приголомшливі краєвиди Кам'янець-Подільського: як здійснити політ на повітряній кулі

      Зроблено в Україні 19

      У світі фестивалі повітряних куль – не рідкість. Аби подивитись на різнокольорове небо, туристи з'їжджаються до американського Нью-Мехіко, французького Шамбле-Бюсьєр чи турецької Кападокії. А от в Україні найзапаморочливіші краєвиди чекають у Кам'янець-Подільському.

      Місто семи культур, квітка на камені, серце Поділля – українці ніколи не скупились на компліменти. Воно вражає навіть коли просто прогулюєшся старими вуличками.

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      Та зовсім інша картина розкривається, як тільки здіймаєшся в небо: так найкраще можна роздивитися фортецю та скелястий каньйон річки Смотрич.

      Кам'янець-Подільський
      Кам'янець-Подільський з висоти повітряної кулі 

      Що варто знати про політ 

      Фестиваль повітряних куль у Кам'янець-Подільському відбувається двічі на рік – на початку травня та в жовтні. Годинний політ обійдеться від 2,5 тисяч гривень з однієї особи.

      Якщо ж наважитесь на такий політ – ось що на вас чекатиме:

      гарна погода – адже якщо йдуть сильні опади чи швидкість вітру сягає понад п'ять метрів на секунду, польоти заборонені;

      небо буде залите оранжевими барвами – річ у тім, що після сходу сонця та перед заходом вітер стихає, тож польоти відбуваються переважно вранці або ввечері.

      Кам'янець-Подільський
      Політ у  Кам'янець-Подільському перед заходом сонця 

      Може здатись, що підняти в повітря величезну кулю займає багато часу. Насправді ж все відбувається за 15-20 хвилин.

      Доки ви будете захоплено робити селфі й виставляти сторіз в Instagram, ваш пілот постійно стежитиме за барометром та альтиметром – аби знати висоту і вертикальну швидкість.

      Кам'янець-Подільський
      Мальовничі краєвиди з повітряної кулі / Фото: Олег Жарій

      До того ж, у нього буде GPS-навігатор для відстеження координат, а зі своєю командою він спілкуватиметься за допомогою рації. За годину такої мандрівки вас може віднести на кілька кілометрів, тож приземлятись будете посеред полів і галявин.

      За право підійматись у небо майбутні пілоти викладають 3,5 тисячі євро. Та це тільки вартість ліцензії, ще 30 тисяч коштує сама куля. Раніше їх виробляли у Феодосії на колишній парашутній фабриці, тепер усе доводиться закуповувати за кордоном.

      Унікальна реконструкція історичного польоту

      В наші дні Федерація повітроплавання налічує більше півсотні ліцензованих пілотів. А нещодавно за ініціативи її президента В'ячеслав Гардашника у рамках фестивалю історичної реконструкції Schоla militaria відтворили політ першого монгольф'єра на теренах України.

      Що таке монгольф'єр? Аеростат, наповнений гарячим повітрям. Монгольф'єр отримав свою назву від прізвища винахідників – братів Монгольф'є — Жозеф-Мішеля та Жак-Етьенна. Зараз цей тип повітряних куль широко використовується для спорту і розваг.

      Перший політ братів Монгольф'є відбувся у французькому місті Анноне 5 червня 1783 року. А вже наступного року комендант місцевої фортеці Ян Де Вітте з однодумцями здійснили такий же ж політ у Кам'янець-Подільському.

      Реконструкція польоту першого монгольф'єра в Україні: дивіться відео


      Між двома високими рейками натягнули троси, до яких прив'язали оболонку. Під нею встановили великий котел. Гарячий дим від соломи, яка горіла в котлі, підняв кулю в повітря. Хоч політ і був недовгим, проте не набагато коротшим ніж ті, які відбувалися понад 200 років тому.

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      Теги: Новини України Зроблено в Україні Новини Хмельницького Подорожі Транспорт
      Джерело: 24 канал
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