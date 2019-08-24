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      Волшебная Санжейка: чем удивляет малоизвестный украинский курорт на берегу Черного моря

      Сделано в Украине 126 Читати новину українською

      Санжейка – один из наименее людных пляжей на берегу Черного моря. Сюда приезжают те, кто любит тишину и спокойные прогулки по побережью. Здесь невероятные пейзажи, которые лучше постигаешь с высоты птичьего полета.

      История села Санжей началась еще в начале 20 века. Поскольку в этом месте сходятся подводные течения из Босфора и Керченского пролива, корабли закручивало и иногда могло выбросить на мель.

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      Чтобы предотвратить аварии, военные построили башню и каждую ночь зажигали на ней фонари. Позже наконец установили полноценный маяк. С тех пор судна в безопасности, но море и дольше несет угрозу для людей. В октябре 2018 года, когда туристы разъехались, произошел оползень: сполз участок протяженностью один километр.


      В этом месте сходятся подводные течения из Босфора и Керченского пролива

      Геологи уверяли – это естественный процесс: море отвоевывает сушу – беспощадно подмывает берега, а обильные дожди только усиливают этот эффект.


      Море отвоевывает сушу, беспощадно подмывая берега

      Первый Санжейский маяк появился в 1921 году. Позже береговая линия отошла, и башня оказалась в воде. Впоследствии, в 1956 г. построили новый маяк, который можно увидеть и сейчас.

      Из-за сильных течений берег моря все время размывается. Чтобы избежать затопления маяка, его новое здание в 2010 году перенесли подальше от берега. На очереди – частные дома.


      Санжейский маяк

      В 2019 году песок расчистили, туристы снова заполонили пляжи. Как будет выглядеть это место через десять лет, спрогнозировать трудно.

      Об уникальном украинском городе на воде – читайте в материале.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Керчь Чорное море Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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