Усиливает контроль и торгуется с Трампом: эксклюзивное интервью с Павлом Латушко о циничных действиях Лукашенко

Белорусский оппозиционер и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о новых тоталитарных мерах режима Лукашенко.

Александр Лукашенко продолжает превращать Беларусь в государство тотального контроля. Расширение доступа к системам видеонаблюдения, новые правила дактилоскопии и создание народного ополчения – все это части политики, призванной не только усилить силовой аппарат, но и ограничить любые проявления несогласия с режимом. В то же время Минск сталкивается с проблемой нехватки кадров: пока белорусы массово уезжают из страны, власти ищут возможности привлекать к службе иностранных граждан.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу белорусский оппозиционер Павел Латушко объяснил, почему Лукашенко так боится собственного общества, для чего расширяет систему слежки и кого может привлечь в народное ополчение. Также он подробнее рассказал об объявленной амнистии для женщин-политических заключенных, переговорах Минска с администрацией Дональда Трампа и доходах, которые Лукашенко может получить от возобновления экспорта калия в США.

Как Лукашенко расширяет силовой аппарат

С 8 октября Лукашенко изменил правила работы системы мониторинга общественной безопасности. Доступ расширяется для определенных подразделений вооруженных сил. Новые процедуры затрагивают белорусов с иностранными видами на жительство и другими зарубежными документами. И подготовка амнистии расширяет возможности наблюдения. Что стоит за всем этим? Почему отдельным армейским подразделениям нужен доступ к системе мониторинга? Что новые правила дактилоскопии будут означать для белорусов, живущих за рубежом?

Первая цель – это, конечно, то, что Лукашенко до сих пор не справился с шоком 2020 года, когда люди массово вышли на улицы, и выходили в 2021 году, а затем вышли, когда началась агрессия в 2022 году. И он боится белорусского общества.

Как попытаться противодействовать этому? Нужно ввести систему тотального контроля. Беларусь – это уже не диктаторское государство, это не автократия, потому что в автократии пытаются уничтожить политическую альтернативу. Это тоталитарное государство.

Тоталитарное государство означает контроль над всеми сферами жизни и деятельности общества. Лукашенко хочет контролировать каждого человека, каждого гражданина. Все сдали отпечатки пальцев, всех я поставил под наблюдение камер, я всех контролирую. Попробуйте повесить там бело-красно-белые ленточки. Попробуйте где-нибудь нарисовать "Погоню". Ничего у вас не получится, потому что все мы полностью под контролем.

Там же были городские марши, уличные марши. Люди же выходили очень активно. И, конечно, сейчас понимают, что все это находится под видеонаблюдением. Люди не выйдут, потому что завтра их посадят. То есть это такая система профилактики, это профилактика не борьбы с преступностью, это профилактика против инакомыслия, против тех людей, которые не согласны с этим режимом.

Что касается военного аспекта, конечно, вооруженные силы тоже могут получать оперативную информацию о событиях, происходящих в тех или иных регионах. Но Лукашенко вот сейчас инициировал создание этого народного ополчения. То есть он создал трехуровневую систему вооруженных сил или армии в Беларуси. Есть вооруженные силы, состоящие из профессиональной части, из призывников, которые ежегодно призываются, с которыми, кстати, проблемы с укомплектованием, потому что он хочет увеличить их численность до 85 тысяч.

А где взять людей, когда ты выгнал из страны, по данным на март 2025 года, 600 тысяч человек? Это данные Организации Объединенных Наций. 6,4% населения покинуло Беларусь. Так ты же продолжаешь выгонять. Значит, миллион уехал. А где взять людей в эти вооруженные силы? Нигде. Значит, он думает изменить законодательство, ввести возможность для иностранных граждан служить в вооруженных силах.

Далее второй уровень – это территориальная оборона, существующая во многих европейских государствах. Но он вводит третий уровень – народное ополчение. То есть такая народная армия. И он говорит, что создаст тысячи подразделений народных ополченцев в регионах страны, точнее в селах, то есть в сельсоветах. Это самый низкий уровень местного самоуправления. И далее он продолжает, что там смогут служить также иностранцы.

И вот буквально на днях появилась информация о том, что в Гродненскую область массово приглашают граждан Таджикистана, которым предлагают на целом ряде предприятий промышленности и других сфер заработную плату выше, чем платят белорусам. То есть вместо того, чтобы изменить политику и дать возможность белорусам вернуться в свою страну, он решил пригласить граждан Таджикистана. При всем уважении к Таджикистану и его гражданам. Но это же просто абсурд.

Если ты называешь себя руководителем страны, приглашать мигрантов вместо того, чтобы улучшить обстановку в стране, чтобы вернулись белорусы, которые родились там, жили и работали до 2020 года, – это абсурд. Он приглашает узбеков, он приглашает пакистанцев, то есть приглашает массово.

Сейчас он хочет подписать соглашение о безвизовых поездках с Северной Кореей. То есть, получается, завтра приедут северокорейцы. И вот теперь в народном ополчении мы завтра увидим и северокорейцев, и граждан Таджикистана, и Узбекистана, и Пакистана, и, не знаю, Туркменистана, наверное, еще кого-то, кого он там может пригласить.

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Что не так с амнистией женщин

Объявили о поручении Лукашенко подготовить законопроект об амнистии с акцентом на женщин. Категория осужденных и статьи пока не названы, а освобождение политзаключенных этим сообщением не подтверждено. Что вы видите за объявлением этой новой амнистии? Это какая-то внутренняя кампания, подготовка к переговорам с американцами, попытка ответить на международное давление? И сразу уточню: что вам отвечают на эти письма, которые уже далеко не первые? Почему они не вводят санкции?

Это очень интересный вопрос по поводу вот этого распоряжения об освобождении женщин. Во-первых. Мы не понимаем, речь пойдет о женщинах, совершивших уголовно наказуемые деяния, или о женщинах, которые не совершали уголовно наказуемых деяний, но были осуждены по политическим мотивам.

У нас около 170 плюс, к сожалению, может, неправильно говорить о людях в таком ключе, но эта статистика постоянно меняется. Количество людей, которых задерживают, арестовывают, сажают, постоянно меняется.

Более 170 женщин по политическим мотивам находятся в тюрьмах. Некоторые из них находятся в очень тяжелом физическом состоянии с точки зрения здоровья. Но в своем поручении Лукашенко об этом не говорит. Понятно, почему не говорит. Потому что он не признает, что на территории Беларуси есть политические заключенные.

Если он дает поручение генеральному прокурору Горе, бывшему председателю Следственного комитета, значит, будет разрабатываться проект закона. Закон должен быть принят Палатой представителей, нижней палатой парламента Лукашенко, а в дальнейшем еще подписан самим Лукашенко. В Беларуси этот год объявлен годом женщин. И теперь давайте посмотрим, что это за кощунство и цинизм.

То есть, если Лукашенко планирует, что его парламент по его указанию проголосует, и ладно, пусть проголосует, речь же идет об освобождении людей, этот законопроект он подпишет под новогодней елкой где-то там в декабре, понимаете, под Новый год или под Всебелорусское народное собрание. В Беларуси, кстати, готовится этот хурал: 18–19 декабря Лукашенко созывает его. Вот тоже интересно, какие решения он там будет принимать.

Так вот, когда он мог бы принять этот законопроект? В январе этого года. Ладно, не нравится январь – до 8 марта. Он же любит праздник 8 марта. Не принял. Летом бы принял ко Дню его независимости 3 июля. Нет, он цинично оттягивает этот вопрос до конца года, чтобы еще год помучить белорусских женщин в тюрьмах, чтобы еще год издеваться.

У нас есть женщины, у которых есть дети, их забрали в детские дома, потому что они – политические заключенные, потому что их посадили. У нас есть женщина, которая на пятом месяце кормила ребенка, ее арестовали, осудили по политическим мотивам. И неважно, что у нее пятимесячный ребенок. Ему плевать. Вот этот человек – циник, потому что он действительно преступник. Его можно сравнить с нацистами. Такого масштаба нет, но все равно он так относится к людям. Он относится к людям как к предмету.

И вот в этот "Год женщин", который он сам же объявил, он специально мучает их весь год, а в конце года, ну, дай Бог, я не хочу пугать, пусть он их освободит, дай Бог. Но мы должны обращать на это внимание.

Но мне кажется, что, конечно, это его заявление связано с переговорами с американцами. Он видит, что сейчас Беларусь не находится в центре внимания американцев. Американцы заняты своими внутренними проблемами, промежуточными выборами 3 ноября. Американцы больше сосредоточены на России, они больше хотят заключать деловые соглашения с Россией.

Мы видели, что была инициатива Трампа, чтобы Джон Коул получил статус специального представителя по вопросам заложников, то есть по освобождению всех политических заключенных во всем мире. Но понятно, что американцев в первую очередь начнет интересовать Россия. А как они ведут переговоры? Они ведут переговоры по бизнесу и гуманитарным вопросам. Они приходят с бизнес-проектом, например, по калию, и пытаются договориться о бизнесе, а заодно освободить людей. Хорошо, что освобождают людей, но мы тоже должны быть реалистами в оценке этих действий.

Но Лукашенко опаздывает. То есть он понял, что Беларусь вышла из фокуса внимания Трампа. Сейчас нет времени на Лукашенко, и поэтому он решился проявить инициативу. Кстати, он созвал по этому поводу совещание на днях, на котором присутствовал министр иностранных дел Рыженков и генеральный прокурор Гора.

Какую сумму белорусский диктатор заработает на продаже калия США

Но сам Лукашенко заявляет, что Минск выполняет все договоренности с США. 29 декабря в интервью задавали вопрос о поставках белорусского калия через российские порты и о позиции европейских стран, которые не открыли альтернативный транзит. А калий этот все-таки отправляется туда?

Калий ушел, первый корабль уже там, второй он обещает отправить, или он уже направился в Новый Орлеан. И первый уже там растаможили, отправили. Но это не решает проблему. Об этом уже все эксперты сказали в один голос. Это не решает проблему Соединенных Штатов Америки по обеспечению фермеров, владельцев ранчо, как написал сам Трамп, калийными удобрениями.

Потому что главным поставщиком была и остается Канада, которая поставляет 11–13 миллионов тонн калия на американский рынок, обеспечивая около 80 % потребностей американского рынка. Беларусь производит примерно такое же количество калийных удобрений.

Но Беларусь не в состоянии полностью заменить этот объем канадских удобрений по простой причине, что это связано с контрактами с другими странами, такими как Китай, Индия, Бразилия, куда поставляется калий.

Да и с точки зрения, честно говоря, бизнеса, даже государственная компания "Беларускалий", которая полностью подчиняется Лукашенко, я себе с трудом представляю, чтобы они пошли по такому пути. Весь калий, который мы добываем, из которого производим калийные удобрения, мы отправим в Соединенные Штаты Америки. Зависеть от одной страны – это неразумно, это демпинг, это немедленное падение цены.

Но что выиграл Лукашенко? Лукашенко благодаря тому, что он открыл возможность поставок калия снова на американский рынок, заработал примерно или заработает от 600 миллионов до 1 миллиарда долларов США. И я попробую обосновать это. Это подсчитали экономисты нашей команды Народного антикризисного управления.

Во-первых, когда действовали американские санкции, Лукашенко не мог продавать калий Европейскому Союзу и Соединенным Штатам Америки. Европейский Союз по-прежнему не может, санкции продолжают действовать как минимум до конца февраля. Значит, другие покупатели практиковали демпинг. То есть они требовали специальные скидки на закупку белорусского калия, поскольку он находится под американскими санкциями, и Лукашенко был вынужден снижать цену примерно на 50–80 долларов за тонну.

Далее – фрахт. Перевозчики, осуществлявшие перевалку и транспортировку белорусских калийных удобрений, также завышали цены, поскольку боялись вторичных американских санкций, и это увеличивало транспортные расходы на поставку калия. Калий идет, как мы понимаем, через Российскую Федерацию, а Лукашенко хочет через Клайпеду, но в любом случае это увеличивало стоимость. Даже неважно, через что он идет, просто каждый перевозчик брал более высокую цену.

Далее – банки. Платежи за белорусский калий с учетом американских санкций. Также банки требовали более высокую комиссию, маржу за проведение расчетов.

И в результате сейчас, когда прошел этот первый корабль, все потребители увидели, что все – двери открылись. Американские санкции не работают, значит, Лукашенко сможет продавать калий без снижения цены, фрахтовать перевозчиков так, как на рынке. К тому же банки не будут взимать дополнительную комиссию. И мы подсчитали, что Лукашенко может заработать примерно до миллиарда долларов США.

А давайте теперь спросим: а куда он направит этот миллиард? Направит в свои карманы, на поддержку агрессии и на репрессии внутри страны. Вы думаете, что он потратит их на то, чтобы Беларусь процветала? Да нет, потому что весь калийный бизнес связан с семьей Лукашенко. Это огромные деньги.

За эти деньги сейчас идет борьба. Поэтому включились лоббисты, которые пытаются проломить Литву, чтобы она согласилась и открыла транзит белорусских калийных удобрений через Клайпеду. Это огромные деньги. Кто-то скажет, может, миллиард – это ерунда для европейцев или американцев, но для Беларуси, для Лукашенко, конечно, это огромные деньги.

Что еще Лукашенко хочет выторговать у Америки

Все верно, верно. У него все вращается вокруг денег. А что он еще может выторговать у Трампа? Или пока ничего? До третьего ноября он вряд ли успеет?

До 3 ноября он уже точно не успеет, но он как бы подает сигналы. Что он еще может выторговать? Он хочет снять санкции с "Гродно Азот". Это азотные удобрения, на них очень большой спрос на мировом рынке.

С учетом блокады Ормузского пролива спрос еще увеличился. И там речь шла о трехстороннем проекте, в который входят и США, и Беларусь в лице Лукашенко, и Россия.

В азотных удобрениях 80% – это газ. И если Лукашенко, который публично озвучил этот проект, если этот проект, как можно представить, будет реализован, американцы присоединятся к этому соглашению, то тогда возникнет вопрос о снятии санкций с "Гродно Азота", который находится под санкциями.

Это мешает им продавать азотные удобрения, а одновременно, учитывая, что в этот проект входит "Газпром", поднимется вопрос о снятии санкций с "Газпрома". И тогда, как говорится, все будут довольны.

И Лукашенко будет доволен полученными инвестициями, дополнительным рынком сбыта, а американцы получат продукцию. И еще, скорее всего, они могут войти в долю в этом бизнесе. И россияне будут довольны, потому что с "Газпрома" будут сняты санкции.

Но это то, что пока в стадии обсуждения, что-то более существенное. Компанию "Белавиа" он пытался продать американцам, но с этим ничего не вышло. НПЗ он предлагал там взять в аренду или как-то иначе. Пока с чем-то тоже ничего не вышло. Это те проекты, о которых нам известно, которые обсуждались с Коулом во время встреч с Лукашенко.