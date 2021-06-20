Поймут, кто оккупировал Крым, – Андриюк о ситуации вокруг футбольной сборной

Россия своей реакцией на форму футбольной сборной лишь привлекает внимание Европы к своим преступлениям в Украине. Поначалу эта ситуация не получила огласки.

Но позже, когда УЕФА в определенной степени "прогнулась" под Россией, Кремлем и "Газпромом", все изменилось. Об этом сообщил в эфире программы WTF футбольный обозреватель Константин Андриюк.

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По его словам, европейские болельщики начинают понимать, кем является Россия.

Даже те болельщики, федерации, футбольные чиновники, которые, может, не очень хотят вникать в смысл вопроса, начнут интересоваться и вдруг поймут, кто оккупировал Крым, кто развязал войну на Востоке Украины и, в конце концов, кто сбил боинг МН-17,

– подчеркнул Андриюк.

Он отметил, что это очень правильно, ведь нужно продолжать давить на агрессора. Эксперт отметил, что в этой ситуации может присутствовать эффект Барбары Стрейзанд.

Обиды России на Евро-2020

После того как Украина представила новую форму для футбольной сборной на Евро-2020, Россия возмутилась и даже обратилась в УЕФА с жалобой.

Также Россия заявила, что украинские болельщики в Бухаресте якобы оскорбили Владимира Путина, спев песню "Путин ху*ло".

. Согласно информации из Википедии , эффект Стрейзанд – это феномен, который заключается в том, что попытка удалить определенную информацию или ограничить доступ к ней приводит лишь к ее большему распространению.

Андриюк прокомментировал реакцию России на форму сборной Украины: смотрите видео