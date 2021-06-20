Але пізніше, коли УЄФА певною мірою "прогнулася" під Росією, Кремлем і "Газпромом", все змінилось. Про це повідомив в ефірі програми WTF футбольний оглядач Костянтин Андріюк.

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За його словами, європейські вболівальники починають розуміти, ким є Росія.

Навіть ті вболівальники, федерації, футбольні чиновники, які, може, не дуже хочуть заглиблюватись в сенс питання, почнуть цікавитися і раптом зрозуміють, хто окупував Крим, хто розв'язав війну на Сході України і, врешті-решт, хто збив боїнг МН-17,

– наголосив Андріюк.

Він зауважив, що це дуже правильно, адже потрібно продовжувати тиснути на агресора. Експерт відзначив, що в цій ситуації може бути присутній ефект Барбари Стрейзанд.

Довідка. Відповідно до інформації з Вікіпедії, ефект Стрейзанд – це феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її більшого розповсюдження.

Образи Росії на Євро-2020

Після того, як Україна представила нову форму для футбольної збірної на Євро-2020, Росія обурилася і навіть звернулась до УЄФА зі скаргою.

Також Росія заявила, що українські вболівальники у Бухаресті нібито образили Володимира Путіна, заспівавши пісню "Путін ху*ло".

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