Поведение российского спутника вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне

В Госдепартаменте США обеспокоены крайне аномальным поведением российского объекта, заявленного как "инспектор космических аппаратов". Ведь он действует совсем не так, как должен был – согласно заявленных Россией функций.

Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на "Голос Америки".

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США глубокую обеспокоены стремлением России развивать новые виды космических вооружений. Особое беспокойство вызывает мобильный лазерный комплекс для уничтожения спутников в космосе. Впрочем, развитие космических вооружений не стало бы резонансной темой, если бы новый российский спутник не начал вести себя "аномально".



Доктор Илим Поблет на конференции ООН по вопросам разоружения

Помощник Госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет выступила на конференции ООН по вопросам разоружения в Женеве. По ее словам, в октябре 2017 года министерство обороны России вывело на орбиту космический объект, который должен выполнять функции "инспектора космических аппаратов".

Однако его поведение на орбите не согласуется с тем, как раньше вели себя системы орбитальной инспекции или космические системы обеспечения ситуационной осведомленности в космосе, включая работу других российских инспекционных спутников. Мы крайне обеспокоены аномальным поведением объекта, заявленного как "инспектор космических аппаратов",

– заявила американский дипломат.

И добавила, что США не могут с уверенностью сказать, что это за космический объект, и не имеют возможности это выяснить. "Единственное, что мы можем сказать с уверенностью, это то, что эта система была выведена на орбиту", – подытожила Поблет.

Напомним, в понедельник, 13 августа, на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Ранее проект оборонного бюджета в размере 717 миллиардов долларов поддержал сенат США.