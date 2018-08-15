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Поведінка російського супутника викликала серйозне занепокоєння у Вашингтоні

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Поведінка російського супутника викликала серйозне занепокоєння у Вашингтоні
Поведінка російського супутника викликала серйозне занепокоєння у Вашингтоні / Фото з відкритих джерел

У Держдепартаменті США стурбовані вкрай аномальною поведінкою російського об'єкта, заявленого як "інспектор космічних апаратів". Адже він діє зовсім не так, як мав би – згідно із заявлених Росією функцій.

Про це повідомило УНІАН з посиланням на "Голос Америки".

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США глибоку стурбовані прагненням Росії розвивати нові види космічних озброєнь. Особливе занепокоєння викликає мобільний лазерний комплекс для знищення супутників в космосі. Втім, розвиток космічних озброєнь не став би резонансною темою, якби новий російський супутник не почав поводити себе "аномально".

США
Доктор Ілім Поблет на конференції ООН з питань роззброєння

Помічник Держсекретаря з питань контролю над озброєннями Ілім Поблет виступила на конференції ООН з питань роззброєння у Женеві. За її словами, у жовтні 2017 року міністерство оборони Росії вивело на орбіту космічний об'єкт, який мав би виконувати функції "інспектора космічних апаратів".

Однак його поведінка на орбіті не узгоджується з тим, як раніше поводилися системи орбітальної інспекції або космічні системи забезпечення ситуаційної обізнаності в космосі, включаючи роботу інших російських інспекційних супутників. Ми вкрай стурбовані аномальною поведінкою об'єкта, заявленого як "інспектор космічних апаратів",
– заявила американський дипломат.

І додала, що США не можуть з певністю сказати, що це за космічний об'єкт, і не мають можливості це з'ясувати. "Єдине, про що ми можемо сказати з певністю, це те, що ця система була виведена на орбіту", – підсумувала Поблет.

Нагадаємо, у понеділок, 13 серпня, на військовій базі Форт-Драм у штаті Нью-Йорк президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік. Раніше проект оборонного бюджету у розмірі 717 мільярдів доларів підтримав сенат США.

 

Теги: Новини США Новини Росії Космос
Джерело: 24 Канал
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