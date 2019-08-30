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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Поведение Зеленского было беспрецедентным, – политолог о первом заседании Рады

      Актуальное интервью 2750 Читати новину українською

      О первом заседании Верховной Рады, новом Кабинете Министров и Арсене Авакове на посту главы МВД – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Евгений Магда.

      О первом заседании Верховной Рады

      – У меня противоречивые впечатления. С одной стороны, это официальный старт нового политического сезона и достаточно длительного. С другой стороны, это беспрецедентный старт, потому что раньше у нас никогда не было парламентской фракции, которая является парламентским большинством.

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      – Также фракция "Слуга народа" она, как по мне, демонстрирует с одной стороны понятный энтузиазм, а с другой стороны, она готова и достаточно четко показала, как игнорировать все другие парламентские силы, которые присутствуют в Верховной Раде.

      Вчерашние слова президента и его манера поведения в сессионном зале были беспрецедентными. Я не могу себе припомнить, когда президент настолько по-хозяйски вел себя в сессионном зале Верховной Рады. На что он, по большому счету, не имеет права.

      – Владимир Зеленский сказал, что он первые 100 дней двигался на первой скорости с выключенными фарами. Теперь он очевидно перешел на вторую скорость, я так понимаю по тому, как быстро голосовала фракция "Слуга народа". Так придется быстро и машину в ремонт сдавать, если слишком быстро переключать передачи.

      О новом Кабинете Министров

      – Я думаю, что больше формировала новый Кабинет Министров Банковая, чем Гончарук. Ведь речь шла о том, что президент встречался с кандидатами в министры. Я кстати обратил внимание на новинку, что президент определился с кандидатурой в премьеры. Это, на самом деле, с точки зрения законодательства, неправильно. Это должно определять парламентское большинство и подавать свою кандидатуру, которую президент вносит на рассмотрение в парламент.

      Считаю, что правительство это диалектично. В нем действительно есть люди с адекватным профессиональным бэкграундом, хотя многие из них неизвестны широкой общественности. Профессиональный бэкграунд у них есть, но есть одна проблема. Есть фракция "Слуга народа", которая в принципе, по большому счету, может до утверждения программы правительства, кого-то уволить.

      – Не удивлюсь, что по итогам 100 дней, ближе к новому году, будет проведена показательная порка – кто не справится поэтому "до свидания" и быстро назначат нового. Ведь парламентское большинство в этом смысле – это очень большое искушение. На самом деле иметь парламентское большинство и такая машина для голосований – это стремление любой политической партии в демократическом государстве.

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      – Я бы очень хотел, чтобы президент, спикер и премьер выступил единым трио и сказали: "Мы берем на себя ответственность". Сейчас я подобных заявлений не слышал, хотя слова общеответственные звучат. Но таким образом, мы пока еще их не слышали. Возможно они еще прозвучат чуть позже.

      Уряд
      Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

       

      Об Арсене Авакове

      – Я думаю, что здесь является достаточно показательная позиция господина Коломойского относительно этого. И действительно показательная политика силовая позиция господина Авакова. Очевидно, что Владимир Зеленский решил, что для него более безопасно держать Авакова в правительстве, чем иметь его в оппозиции.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Арсен Аваков Слуга народа
      Источник: 24 канал
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