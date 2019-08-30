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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Поведінка Зеленського була безпрецедентною, – політолог про перше засідання Ради

      Актуальне інтерв'ю 408 Читать новость на русском

      Про перше засідання Верховної Ради, новий Кабінет Міністр та Арсена Авакова на посаді голови МВС – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Євген Магда.

      Про перше засідання Верховної Ради

      – В мене суперечливі враження. З одного боку, це офіційний старт нового політичного сезону і достатньо тривалого. З іншого боку, це безпрецедентний старт, тому що раніше в нас ніколи не було парламентської фракції, яка є парламентською більшістю.

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      – Також фракція "Слуга народу" вона, як на мене, демонструє з одного боку зрозумілий ентузіазм, а з іншого боку, вона готова і достатньо чітко показала, як ігнорувати всі інші парламентські сили, які присутні у Верховній Раді.

      Вчорашні слова президента і його манера поведінки в сесійній залі були безпрецедентними. Я не можу собі пригадати, коли президент настільки по-хазяйськи поводив себе в сесійній залі Верховної Ради. На що він, за великим рахунком, не має права.

      – Володимир Зеленський сказав, що він перші 100 днів рухався на першій швидкості з вимкненими фарами. Тепер він очевидно перейшов на першу швидкість, я так розумію по тому, як швидко голосувала фракція "Слуга народу". Так доведеться швидко і машину в ремонт здавати, якщо надто швидко перемикати передачі.

      Про новий Кабінет Міністрів

      – Я думаю, що більше формувала новий Кабінет Міністрів Банкова, ніж Гончарук. Адже йшлося про те, що президент зустрічався з кандидатами в міністри. Я до речі звернув увагу на новинку, що президент визначився з кандидатурою в прем'єри. Це, насправді, з погляду законодавства, неправильно. Це має визначати парламентська більшість і подавати свою кандидатуру, яку президент вносить на розгляд в парламент.

      Вважаю, що уряд цей є діалектичним. В ньому дійсно є люди з адекватним професійним бекграундом, хоча багато з них невідомі широкому загалу. Професійний бекграунд у них є, але є одна проблема. Є фракція "Слуга народу", яка в принципі, за великим рахунком, може до затвердження програми уряду, будь-кого звільнити. 

      – Не здивуюсь, що за підсумками 100 днів, ближче до нового року, буде проведене показове шмагання – хто не впорається тому "до побачення" і швидко призначать нового. Адже парламентська більшість в цьому сенсі – це дуже велика спокуса. Насправді мати парламентську більшість і таку машину для голосувань – це прагнення будь-якої політичної партії в демократичній державі.

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      – Я б дуже хотів, щоб президент, спікер і прем'єр виступив єдиним тріо і сказали: "Ми беремо на себе відповідальність". Наразі я подібних заяв не чув, хоча слова загальновідповідальні звучать. Але у такий спосіб, ми наразі ще їх не чули. Можливо вони ще прозвучать трохи пізніше.

      Уряд
      Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу

       

      Про Арсена Авакова

      – Я думаю, що тут є достатньо показова позиція пана Коломойського щодо цього. І справді показова політика силова позиція пана Авакова. Очевидно, що Володимир Зеленський вирішив, що для нього більш безпечно тримати Авакова в уряді, ніж мати його в опозиції.

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      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Кабінет Міністрів України Арсен Аваков Верховна Рада Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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