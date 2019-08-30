Перший день роботи нової Ради: депутати поділилися власними враженнями

Ухвалення у першому читанні законопроекту про зняття недоторканності, призначення Кабміну і нічні голосування. Депутати нової Верховної Ради у соціальних мережах діляться своїми враженнями від першого робочого дня.

Чи не найбільше депутати хваляться своєю причетністю до першого кроку, який зроблено на зустріч зняттю депутатської недоторканності.

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Десятиліттями депутатський імунітет був підґрунтям для корупції та перетворився на 5-річний "вхідний квиток" до беззаконня та безкарності. Ми маємо нарешті припинити маніпуляції щодо використання додаткових статусів,

– наголосив новопризначений голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Так само Дмитро Разумков похвалився і своєю новою високою посадою.

Ще одним гучним призначенням стало ухвалення кандидатури Олексія Гончарука на пост Прем'єр-міністра України. Той поспішив повідомити про це своїх підписників, а заодно і подякувати за вітання.

Наймолодший депутат Святослав Юраш у своїй реакції був лаконічним. Він лише подякував за підтримку і пообіцяв про написання історії України, на яку вона заслуговує.

Фото зі свого вже сьомого першого засідання Верховної Ради України похвалилась лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Депутатка від "Голосу" Наталія Піпа у перший день роботи для себе відкрила, що сесійний зал Ради значно менший і компактнійший, ніж виглядає з екрану.

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Святослава Вакарчука вразив початок урочистостей. Лідер "Голосу" поділився у соцмережах світлинами з вшанування загиблих у Іловайській трагедії.

П'ятий президент України Петро Порошенко похвалився своєю причетністю до голосування за зняття депутатської недоторканності у першому читанні.

"Слуга народу" Жан Беленюк нагадав, що він перший темношкірий народний депутат України. Він навіть запустив у соцмережах відповідний хештег.

Галина Янченко пожалілася, що у перший робочий день народним обранцям довелося працювати до другої години ночі.

А ще депутати часто хвалилися підписаними ними присягами на вірність Україні. Наприклад, свою показала віце-спікер нової Ради Олена Кондратюк.

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