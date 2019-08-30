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      Первый день работы новой Рады: депутаты поделились собственными впечатлениями

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      Депутаты в соцсетях поделились своими впечатлениями от первого дня работы новой Рады
      Депутаты в соцсетях поделились своими впечатлениями от первого дня работы новой Рады / 24 канал

      Принятие в первом чтении законопроекта о снятии неприкосновенности, назначение Кабмина и ночные голосования. Депутаты новой Верховной Рады в социальных сетях делятся своими впечатлениями от первого рабочего дня.

      Больше всего депутаты хвастаются своей причастностью к первому шагу, который сделан на встречу снятию депутатской неприкосновенности.

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      Десятилетиями депутатский иммунитет был основой для коррупции и превратился в 5-летний "входной билет" в беззакония и безнаказанность. Мы должны наконец прекратить манипуляции по использованию дополнительных статусов,
       отметил новоназначенный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

      Так же Дмитрий Разумков похвастался и своей новой высокой должности.

      Еще одним громким назначением стало принятие кандидатуры Алексея Гончарука на пост Премьер-министра Украины. Тот поспешил сообщить об этом своих подписчиков, а заодно и поблагодарить за поздравления.

      Самый молодой депутат Святослав Юраш в своей реакции был краток. Он только поблагодарил за поддержку и пообещал о написании истории Украины, на которую она заслуживает.

      Фото со своего уже седьмого первого заседания Верховной Рады Украины похвасталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

      Депутат от "Голоса" Наталья Пипа в первый день работы для себя открыла, что сессионный зал Рады значительно меньше и компактнийший, чем выглядит на экране.

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      Святослава Вакарчука поразило начало торжеств. Лидер "Голоса" поделился в соцсетях фотографиями из чествования памяти погибших в Иловайск трагедии.

      Пятый президент Украины Петр Порошенко похвастался своей причастностью к голосованию за снятие депутатской неприкосновенности в первом чтении.

      "Слуга народа" Жан Беленюк напомнил, что он первый темнокожий народный депутат Украины. Он даже запустил в соцсетях соответствующий хэштег.

      Галина Янченко пожаловалась, что в первый рабочий день народным избранникам пришлось работать до двух часов ночи.

      А еще депутаты часто хвастались подписанными ими присяги на верность Украине. Например, свою показала вице-спикер новой Рады Елена Кондратюк.

      Важно! Депутатская неприкосновенность: в первый день работы новая Рада поддержала снятие иммунитета

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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