В "Повернись живим" сказали, сколько стоит купить танк для ВСУ

Фонд "Повернись живим" получил право закупать из-за границы военные товары активного поражения. Теперь они могут купить даже танк.

Об этом 24 каналу рассказал глава военного отдела фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук. По его словам, цены на танки могут быть совершенно разными. Всё зависит от ряда важных факторов.

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Танк можно приобрести за несколько миллионов долларов

Как отметил господин Рымарук, стоимость танка зависит от года выпуска, технического состояния, модификации, дополнительно установленного вооружения. В общей сложности он стоит от 4 до 12 миллионов долларов.

В "Повернись живим" собираются сосредоточиться на другом вооружении. Там подчеркивают, что Вооруженным Силам наконец-то нужно получить преимущество в воздухе.

Я больше вижу потребность в высокоточном вооружении в воздухе. Нам наконец-то нужно получить преимущество в воздухе,

– подчеркнул Андрей Рымарук.

Напомним, "Повернись живим" – первый благотворительный фонд в Украине, получивший право покупать летальное вооружение из-за границы. Теперь они могут купить не только оптику, автомобили, устройства для связи. Но и средства "активного поражения", находящиеся на вооружении у государств НАТО.

"С конца марта Фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности, товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины", – рассказала юрист фонда Руслана Величко.

В Фонде отмечают, что сосредоточат свое внимание на летальном вооружении, которое существенно усилит возможности Вооруженных Сил Украины. Здесь речь идет и об ударных беспилотниках, боеприпасах, вертолете и других приятных сюрпризах, которые помогут уничтожать российских оккупантов.

Важно, что этот статус поможет покупать такие товары непосредственно у производителей. Удобство серьезное – так будет не только дешевле, но и безопаснее. Ведь не нужно будет обращаться к посредникам, которые могут сплавить некачественный товар.

Волонтеры призывают украинцев со всего мира помочь реализовать проекты для украинских военных. Больше пожертвований – больше оружия и других важных вещей, которые приблизят победу Украины.

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