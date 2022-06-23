Про це 24 каналу розповів голова військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, ціни на танки можуть бути зовсім різними. Все залежить від низки важливих факторів.

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Танк можна придбати за кілька мільйонів доларів

Як зазначив пан Римарук, вартість танка залежить від року випуску, технічного стану, модифікації, озброєння, яке додатково встановили. Загалом він коштує від 4 до 12 мільйонів доларів.

У "Повернись живим" збираються зосередитися на іншому озброєнні. Там наголошують, що Збройним Силам нарешті потрібно здобути перевагу в повітрі.

Я більше бачу потребу у високоточному озброєнні в повітрі. Нам нарешті потрібно отримати перевагу в повітрі, – наголосив Андрій Римарук.

Нагадаємо, "Повернись живим" – перший благодійний фонд в Україні, який отримав право купляти летальне озброєння з-за кордону. Тепер вони можуть придбати не лише оптику, автомобілі, пристрої для зв'язку. Але й засоби "активного ураження", які перебувають на озброєнні в держав НАТО.

"З кінця березня Фонд зареєстрований як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема товарів військового призначення у Державному експортному контролі України", – розповіла юристка фонду Руслана Величко.

У Фонді наголошують, що зосередять свою увагу на летальному озброєнні, яке суттєво посилить можливості Збройних Сил України. Тут йдеться і про ударні безпілотники, боєприпаси, гвинтокрили та інші приємні сюрпризи, які допоможуть нищити російських окупантів.

Важливо, що цей статус допоможе купувати такі товари безпосередньо у виробників. Вигода серйозна – так буде не лише дешевше, але й безпечніше. Адже не потрібно буде звертатися до посередників, які можуть "сплавити" неякісний товар.

Волонтери закликають українців зі всього світу допомогти реалізувати проєкти для українських військових. Більше пожертв – більше зброї та інших важливих речей, які наблизять перемогу України.

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