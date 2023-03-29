Начальник мобилизационного отделения Дарницкого ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказал, что говорится о тех специальностях, которые сейчас нужны в ВСУ. Именно поэтому этих мужчин вызывают в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пишет 24 Канал.
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Как происходит мобилизация в Украине
Маршрут группы определяется в соответствии с определенными и поставленными нам мобилизационными распоряжениями, в соответствии с плановыми задачами, которые мы должны выполнить. То есть указывается категория военнообязанных, подлежащих вызову,
– рассказал Владимир Новосядлый.
Далее после получения повестки следует явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанное время.
В Сухопутных войсках уверяют, что сразу никого на фронт не отправляют – это призыв явиться для проверки документов.
Что нужно взять с собой в Территориальный центр
В Территориальный центр комплектования и социальной поддержки с собой нужно взять:
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- если есть удостоверение водителя, документы об образовании, составе семьи, о наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью, чтобы можно было идентифицировать право на отсрочку.
Много случаев, когда военнообязанные сами не предоставляют информацию об изменениях их учетных данных, как это определено в законодательстве. Это информация о рождении ребенка, о том, что учится, является студентом, которая дает право на отсрочку,
– объяснил Владимир Новосядлый.
По его словам, сообщить об изменениях учетных данных – обязанность военнообязанного. Такую информацию он должен подавать каждые 5 лет. Ведь за нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф от 850 до 1800 гривен.
Уже после сверки данных военнообязанного направляют на прохождение военно-врачебной комиссии.
Как происходит мобилизация: смотрите видео Сухопутных войск ВСУ
Кто подлежит мобилизации в Украине
- Мобилизовать могут мужчин призывного возраста – то есть от 18 до 60 лет. Именно поэтому им запрещено выезжать за границу.
- Однако есть исключения – выезд разрешен по семейным обстоятельствам, например многодетным родителям, на лечение, при инвалидности, при сопровождении супруги с инвалидностью. Подробнее об этом читайте здесь.
- Стоит добавить, что мобилизация в Украине не прекращалась с момента объявления военного положения и общей мобилизации 24 февраля 2022 года. Подробнее о весенней мобилизации можно прочитать по ссылке.