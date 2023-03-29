Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів, що мовиться про ті спеціальності, які зараз потрібні в ЗСУ. Саме тому цих чоловіків викликають в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, пише 24 Канал.
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Як відбувається мобілізація в Україні
Маршрут групи визначається відповідно до визначених і поставлених нам мобілізаційних розпоряджень, відповідно до планових завдань, які ми маємо виконати. Тобто позначається категорія військовозобов'язаних, які підлягають виклику,
– розповів Володимир Новосядлий.
Далі після отримання повістки треба з'явитись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на зазначений час.
У Сухопутних військах запевняють, що одразу нікого на фронт не відправляють – це лише заклик з'явитися для перевірки документів.
Що треба взяти з собою у Територіальний центр
У Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з собою треба взяти:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ;
- медичні документи;
- якщо є – посвідчення водія, документи про освіту, склад сім'ї, про наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю, щоб можна було ідентифікувати право на відтермінування.
Багато випадків, коли військовозобов'язані самі не надають інформацію про зміни їхніх облікових даних, як це визначено в законодавстві. Це інформація про народження дитини, про те, що навчається, що є студентом, яка дає право на відстрочку,
– пояснив Володимир Новосядлий.
За його словами, повідомили про зміни облікових даних – обов'язок військовозобов'язаного. Таку інформацію він має подавати кожні 5 років. Адже за порушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 850 до 1 800 гривень.
Вже після звірки даних військовозобов'язаного скеровують на проходження військово-лікарської комісії.
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Хто підлягає мобілізації в Україні
- Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку – тобто від 18 до 60 років. Саме тому їм заборонено виїжджати за кордон.
- Проте є винятки – виїзд дозволений за сімейними обставинами, наприклад багатодітним батькам, на лікування, при інвалідності, при супроводі дружини з інвалідністю. Детальніше про це читайте тут.
- Варто додати, що мобілізація в Україні не припинялась з часу оголошення воєнного стану та загальної мобілізації 24 лютого 2022 року. Детальніше про весняну мобілізацію можна прочитати за посиланням.