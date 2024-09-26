Эта процедура четко регламентируется. Об этом рассказал руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в комментарии "Суспільному".

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Что известно о повестках по почте в Украине

По словам Смелянского, повестка военнообязанным поступает как обычное заказное письмо, которое получатель получает под подпись.

Если отмечается, что человека нет (то есть не получил письмо лично – 24 Канал), остается сообщение. Если за письмом не приходят, то так, как и с судебными документами – мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку – 24 Канал) отправителю (Минобороны – 24 Канал),

– рассказал руководитель Укрпочты.

Смелянский отметил, что эта процедура четко регламентируется и прописана в законодательстве. Он добавил, что письма с повестками направляются в обычных конвертах.

Напомним, что по словам адвоката Юрия Танасийчука, повестки по почте получают только те граждане, что обновили данные. Он отметил, что те, кто покинули страну нелегально, повесток не получат.