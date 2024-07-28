Адвокат Сергей Дубок рассказал, что в первую очередь повестки в первую очередь поступят военнообязанным, которые не обновили свои данные до 16 июля. Лицам, которые выполнили требование, может поступить требование пройти военно-врачебную комиссию.

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Повестки по почте в Украине

Что касается повесток о вызове, то она направляется адресату не позднее чем в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.

При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня направления повестки по почте с описью вложения и уведомлением о вручении,

– рассказал Дубок.

Что касается "вбрасывания" в почтовый ящик, то повестки централизованно будут печататься вместе с описью вложения и направляться военнообязанным и резервистам по почте с описью вложения и уведомлением о вручении. То есть письмо "повестка" должно вручаться лично под подпись.

К слову, если военнообязанный не обновил свои данные до 16 июля 2024 года, то его ждет штраф. Однако если лицо не стало на учет до этой даты и, соответственно, не обновила данные, то ей грозит уже уголовная ответственность.