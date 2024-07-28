Адвокат Сергій Дубок розповів, що в першу чергу повістки в першу чергу надійдуть військовозобов'язаним, які не оновили свої дані до 16 липня. Особам, які виконали вимогу, може надійти вимога пройти військово-лікарську комісію.

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Повістки поштою в Україні

Шодо повісток про виклик, то вона надсилається адресату не пізніше ніж протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення,

– розповів Дубок.

Що стосується "вкидання" у поштову скриньку, то повістки централізовано друкуватимуться разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. Тобто лист "повістка" повинен вручатись особисто під підпис.

До слова, якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані до 16 липня 2024 року, то його чекає штраф. Однак якщо особа не стала на облік до цієї дати і, відповідно, не оновила дані, то їй загрожує вже кримінальна відповідальність.