Повестки придут каждому: стоит ли всем мужчинам готовиться к мобилизации

Уже девять месяцев идет война России против Украины. За это время мобилизовали немало бойцов. В настоящее время на фронте страну защищает более 1 миллиона человек. Но военные подчеркивают, что расслабляться не ко времени и повестки могут прийти всем военнообязанным мужчинам.

В частности, повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет. Об этом недавно заявлял начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов в интервью. Поэтому сайт 24 канала решил разобраться, действительно ли всем мужчинам стоит ждать повесток, и может ли в Украине наступить массовая мобилизация.

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Повестки действительно могут прийти всем, но есть "но"

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm, говорит, что повестку мужчина может получить, но будет ли он мобилизован – это следующий вопрос. Перед этим нужно будет пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и установить пригодность к военной службе. А потом будет решаться, будет ли он проходить военную службу и где именно.

Ведь вообще, возможно, будет установлено, что мужчина не подлежит мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". Следует понимать, что повестка и мобилизация – это не тождественные понятия,

– говорит Грищенко.

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", подчеркивает, чтобы призвать в армию всех мужчин, недостаточно просто напечатать и разослать всем повестки. Мало всех разыскать и всем их вручить. Недостаточно даже провести медосмотр всех мобилизованных и всех признать пригодными. И хотя все вышеперечисленное сделать не просто, это далеко не все. С мобилизованными нужно еще что-то делать – их необходимо где-то разместить, кормить, экипировать, учить, вооружить. А потом на всю эту массу мобилизованных необходимо найти командный состав.

Возможно ли это в Украине? Теоретически да, но на практике – нет. Для этого нужно очень много денег и, что еще более важно – очень много времени. И если ресурсы еще можно найти, если в это серьезно вложатся все наши союзники, то со временем точно возникнет проблема,

– объяснил Сниченко.

Он добавил, несмотря на то, что Украина воюет, кто-то должен обеспечивать существование государства. Кто-то должен поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, кто-то должен изготавливать еду, кто-то должен производить товары, кто-то должен их продавать, кто-то должен заботиться, чтобы экономика продолжала функционировать. А еще кто-то должен учить и лечить.

Проще будет уничтожить Россию имеющимися ресурсами, чем мобилизовать всех мужчин в Украине. Не стоит ожидать массовой мобилизации в Украине,

– подытожил эксперт.



Получение повестки не означает немедленную мобилизацию / АрмияInform

В массовой мобилизации пока нет нужды

Станислав Лифлянчик, адвокат АФ "ПАКС", говорит, что сейчас в стране продолжается всеобщая мобилизация и она и так массовая. Ее целью является мобилизация в армию всех тех, кто необходим, и в том количестве, которое необходимо. То есть теоретически да, могут призвать всех мужчин, которые по состоянию здоровья и возрасту подлежат мобилизации. Однако по факту такое количество людей в ВСУ не нужно и невозможно. Такой вопрос постоянно возникает из-за того, что продолжается процесс с выдачей повесток о вызове в центры комплектования.

Он не останавливается для того, чтобы как можно больше мужчин, подлежащих мобилизации, стали на учет своих военкоматов, прошли медкомиссии и перешли в статус резервистов. Ведь резервистов куда проще мобилизовать, чем мужчин, не прошедших соответствующую комиссию и шатающихся бог знает где без ведома армии,

– объяснил Лифлянчик.

Интересно Кого из украинцев могут призвать на военную службу в 2023 году

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, напоминает, что недавно начальник управления персоналом штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что усиление мобилизации возможно только в том случае, если это потребует ситуация на фронте. Каждый центр комплектования и социальной поддержки имеет план по количеству специалистов, которых необходимо призвать. Если ситуация на фронте будет усложняться, этот план также будет меняться.

По его словам, теперь все планы и задачи по мобилизации в Украине складываются с учетом мобилизации в России. Однако пока нет необходимости призывать на военную службу всех военнообязанных мужчин. И в ближайшее время такая необходимость не должна возникнуть.

На сегодняшний день существует ряд законопроектов по расширению категории бронирования работников компаний от мобилизации и возможности освобождения отдельных категорий людей, которые мобилизовались после 24 февраля. Таким образом, действительно прослеживается тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к сокращению,

– объяснила Монастырская.

Как отметил Горбач, ажиотаж относительно добровольцев спал, в территориальные центры комплектования приходит меньше желающих, чем в начале войны, но они все равно приходят.

Так как мы видим, повестки действительно вручить могут всем, но такое количество воинов сейчас будет очень сложно одеть, экипировать и всему научить. Потому пока в командовании говорят, что потребности в массовой мобилизации нет.