Вручить повестку могут в разных местах – на работе, в магазине, на заправках и даже прямо на улице. Законно ли это – читайте далее.

Кстати Должны быть не только инициалы военнообязанного: когда повестка считается врученной законно

Законно ли заполнять повестку на улице

Как рассказал адвокат Джамал Стаценко, повестки вручают на улице или на блокпосте – по закону. Поэтому за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание.

Обратите внимание! За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1 700 до 3 400 гривен.

Отметим, что пустую повестку могут заполнять на месте, но только при присутствии председателя военкомата.

Документ должен быть выписан на конкретное лицо до подписи военнообязанного. Бланк не должен быть полностью пуст. То есть случаи, когда штампуют пустые повестки, а потом приходят домой или вручают прямо на улице без подписи ТЦК – это незаконно.

Адвокат подчеркнул, что пустую повестку можно обжаловать. В таком случае можно обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Законно ли вручение повесток через родственников

Недавно руководительница пресс-службы ЛОТЦК и СП Мария Левко рассказала, что повестка должна быть вручена лично военнообязанному. То есть никакого вручения повесток через третьих лиц, будь то родственники, соседи – не предусмотрено законом.

Она отметила, что вручение повестки не означает, что человек сразу же отправится на учебу или на фронт. Это, прежде всего, делается для уточнения учетных данных.