Вручити повістку можуть у різних місцях – на роботі, в магазині, на заправках і навіть просто на вулиці. Чи законно це – читайте далі.

До речі Повинні бути не лише ініціали військовозобов’язаного: коли повістка вважається врученою законно

Чи законно заповнювати повістку на вулиці

Як розповів адвокат Джамал Стаценко, повістки вручають на вулиці або на блокпості – згідно із законом. Тому за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання.

Зверніть увагу! За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1 700 до 3 400 гривень.

Зауважимо, що пусту повістку можуть заповнювати на місці, але лише у разі присутності голови військкомату.

Документ має бути виписаний на конкретну особу до моменту підпису військовозобов’язаного. Бланк не має бути повністю порожнім. Тобто випадки, коли штампують порожні повістки, а тоді приходять додому чи вручають просто на вулиці без підпису ТЦК – це незаконно.

Адвокат наголосив, що порожню повістку можна оскаржити. У такому випадку можна звернутись до ТЦК, Міноборони або Нацполіції.

Чи законне вручення повісток через родичів

Нещодавно керівниця пресслужби ЛОТЦК та СП Марія Левко розповіла, що повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному. Тобто, ніякого вручення повісток через третіх осіб, будь це родичі, сусіди – не передбачено законом.

Вона зазначила, що вручення повістки не означає, що особа одразу ж відправиться на навчання чи на фронт. Це насамперед робиться для уточнення облікових даних.