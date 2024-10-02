Известно, что повестки по почте могут получить только те граждане, которые обновили данные. Вчера, 1 октября, Укрпочта начала рассылать повестки в Херсонской области.

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Повестки Укрпочтой на Ивано-Франковщине

Теперь к Херсонщине присоединилось и Прикарпатье. Об этом заявил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

В сообщении военкомата говорится, что документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Напечатаны повестки Укрпочтой. Повестки будут направляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных.

После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска лица.

К слову, Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения.