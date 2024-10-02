Відомо, що повістки поштою можуть отримати лише ті громадяни, які оновили дані. Вчора, 1 жовтня, Укрпошта почала розсилати повістки у Херсонській області.

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Повістки Укрпоштою на Івано-Франківщині

Тепер до Херсонщини приєдналося й Прикарпаття. Про це заявив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

У повідомленні військкомату йдеться, що документи підписані електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Надруковані повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за наявними домашніми адресами військовозобов'язаних.

Після отримання повістки чоловіки призовного віку повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. В іншому випадку будуть притягнені до адміністративної відповідальності. ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи.

До слова, Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану.