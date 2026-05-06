24 Канал Новости Украины Вибори і повістки у "Дії": у Мінцифри відповіли, чи варто цього чекати
6 мая, 23:58
Выборы и повестки в "Дії": в Минцифры ответили, стоит ли этого ждать

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Александр Борняков заявил, что выборы через "Дію" невозможны из-за отсутствия гарантии тайны голосования.
  • Государство не планирует использовать "Дію" для рассылки повесток, а также приоритетным является защита персональных данных в соответствии с европейскими стандартами.

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что проведение выборов через приложение "Дія" пока нереалистично. Главная причина - невозможность гарантировать тайну голосования, как того требует Конституция.

Об этом он заявил в интервью Forbes-Украина.

Возможны ли выборы и повестки в "Дії"?

По словам чиновника, перед тем как даже думать о технической реализации онлайн-голосования, необходимо найти решение, которое обеспечит полную конфиденциальность выбора каждого гражданина.

Борняков подчеркнул, что сегодня такая гарантия возможна только во время голосования в специально оборудованных кабинках. Именно поэтому использование "Дії" для выборов не рассматривается.

Отдельно он опроверг идею о рассылке повесток через приложение – таких планов у государства нет.

Чиновник также отметил, что одним из ключевых приоритетов остается защита персональных данных. Украина должна привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами, в частности с требованиями GDPR, что является важной частью интеграции в ЕС.

  • Вопрос электронных повесток действительно рассматривали в 2024 году, когда готовили изменения в законы о мобилизации и воинской обязанности.

  • Тогда от этой идеи отказались и пересматривать решение пока не собираются.

  • Бумажные повестки останутся, ведь мобилизация – это основной источник пополнения войска на сегодня.

