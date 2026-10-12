Повестки в "Резерв+": могут ли оштрафовать за игнорирование уведомления

В приложении "Резерв+" появилась возможность получать push-уведомления об отправке бумажных повесток от ТЦК. Такое уведомление носит информационный характер и само по себе не считается официальным вручением повестки.

В то же время за неявку по надлежащим образом врученной или отправленной повестке без уважительной причины военнообязанным может грозить ответственность. Об этом пишет "ТСН".

Что означает уведомление о повестке в приложении "Резерв+"?

С начала 2026 года в приложении "Резерв+" доступна функция уведомлений об отправке бумажных повесток заказными письмами через "Укрпочту". Она позволяет узнать об отправке документа еще до того, как почтальон фактически доставит письмо.

Как пояснила адвокат Виолета Монастырская, уведомление содержит информацию об отправке повестки, а также дату и время, когда военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.

Однако само push-уведомление носит справочный характер. Его получение или игнорирование не создает отдельных юридических обязательств и не является самостоятельным основанием для штрафа. Эту функцию можно самостоятельно включить или отключить в настройках приложения.

Повестку могут вручить лично во время мероприятий по оповещению, непосредственно в ТЦК и СП или отправить заказным почтовым отправлением.

Если документ отправляют по почте, его могут адресовать по месту жительства, которое военнообязанный или резервист указал при уточнении военно-учетных данных. Если такой информации нет, повестку отправляют по адресу зарегистрированного или задекларированного места жительства.

Порядок предусматривает, что повестку о призыве на военную службу во время мобилизации могут вручить лично под подпись или отправить по почте. Поэтому отсутствие личного вручения не всегда означает, что документ не считается надлежащим образом доведенным до сведения адресата.

В повестке должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, которому адресован документ;

название ТЦК и СП, что выдал повестку;

цель вызова – в частности, уточнение учетных данных, прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), постановка на воинский учет или призыв на военную службу;

место, дата и время явки;

подпись должностного лица, выдавшего документ;

регистрационный номер;

разъяснение о последствиях неявки и необходимости сообщить о причинах, если человек не может явиться.

В то же время важно различать уведомление в приложении и саму повестку. Юридическое значение имеет надлежащим образом оформленный документ, врученный или отправленный в соответствии с установленными правилами.

За неявку без уважительной причины по надлежащим образом врученной или отправленной повестке может наступить административная ответственность. В частности, неявка для уточнения военно-учетных данных может стать основанием для штрафа.

В то же время уголовная ответственность не наступает автоматически после третьей неявки. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, но для ее применения должны быть установлены соответствующие обстоятельства и состав уголовного правонарушения.

Само по себе получение push-уведомления в приложении "Резерв+" не является основанием для штрафа. Важно выяснить, была ли повестка надлежащим образом оформлена и вручена или отправлена в соответствии с законодательством, а также были ли уважительные причины для неявки.

Напомним, в приложении "Армия+" ввели статус с белой лентой "В пути"для военнослужащих, добровольно возвращающихся из СОЧ. Новое обновление позволяет подтвердить официальное возвращение на службу во время проверок на блокпостах.