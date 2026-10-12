Водночас за неявку за належним чином врученою або надісланою повісткою без поважної причини військовозобов’язаним може загрожувати відповідальність. Про це пише "ТСН".

Що означає сповіщення про повістку в Резерв+?

Від початку 2026 року в застосунку Резерв+ доступна функція сповіщень про надсилання паперових повісток рекомендованими листами через "Укрпошту". Вона дає змогу дізнатися про відправлення документа ще до того, як поштар фактично доставить лист.

Як пояснила адвокатка Віолета Монастирська, повідомлення містить інформацію про відправлення повістки, а також дату й час, коли військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК та СП.

Однак саме push-сповіщення має довідковий характер. Його отримання або ігнорування не створює окремих юридичних обов’язків і не є самостійною підставою для штрафу. Функцію можна самостійно ввімкнути або вимкнути в налаштуваннях застосунку.

Повістку можуть вручити особисто під час заходів оповіщення, безпосередньо в ТЦК та СП або надіслати рекомендованим поштовим відправленням.

Якщо документ надсилають поштою, його можуть адресувати за місцем проживання, яке військовозобов’язаний або резервіст повідомив під час уточнення військово-облікових даних. Якщо такої інформації немає, повістку надсилають на адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

Порядок передбачає, що повістку про призов на військову службу під час мобілізації можуть вручити особисто під підпис або надіслати поштою. Тому відсутність особистого вручення не завжди означає, що документ не вважається належним чином доведеним до відома адресата.

У повістці повинні бути зазначені:

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження людини, якій адресований документ;

назва ТЦК та СП, що видав повістку;

мета виклику – зокрема, уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), взяття на військовий облік або призов на військову службу;

місце, дата й час явки;

підпис посадової особи, яка видала документ;

реєстраційний номер;

роз’яснення про наслідки неявки та необхідність повідомити про причини, якщо людина не може прибути.

Водночас важливо розрізняти сповіщення в застосунку та саму повістку. Юридичне значення має належно оформлений документ, вручений або надісланий відповідно до встановлених правил.

За неявку без поважної причини за належним чином врученою або надісланою повісткою може наставати адміністративна відповідальність. Зокрема, неявка для уточнення військово-облікових даних може стати підставою для штрафу.

Водночас кримінальна відповідальність не настає автоматично після третьої неявки. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, але для її застосування мають бути встановлені відповідні обставини та склад кримінального правопорушення.

Саме отримання push-сповіщення в Резерв+ не є підставою для штрафу. Важливо з’ясувати, чи була повістка належним чином оформлена та вручена або надіслана відповідно до законодавства, а також чи були поважні причини для неявки.

Нагадаємо, у застосунку Армія+ запровадили статус із білою стрічкою "У дорозі" для військовослужбовців, які добровільно повертаються із СЗЧ. Нове оновлення дозволяє підтвердити офіційне повернення на службу під час перевірок на блокпостах.