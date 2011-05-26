У Міністерстві оборони України пояснили алгоритм дій після погодження рапорту на повернення на службу. Тепер у застосунку Армія+ відображатиметься новий статус, який свідчить про те, що бійця вже очікують у визначеній військовій частині. Про це нагадали у Рівненьскому ТЦК та СП.

Скільки часу є на прибуття до частини?

Термін дії білої стрічки для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ становить 5 діб із моменту погодження рапорту. Якщо військовий не прибуде до частини впродовж цього часу, у застосунку знову з’явиться червона стрічка.

Для військовослужбовців НГУ передбачено інші часові рамки. Після сповіщення про підписання наказу Командувача НГУ військовослужбовцю потрібно прибути до нової частини протягом 48 годин.

Як проходити перевірку на блокпостах?

Якщо рапорт подавався через рекрутинговий центр ЗСУ, підтвердженням слугує паперовий припис, який також діє 5 діб від дати видачі. На блокпості військовослужбовцю необхідно надати білу стрічку "У дорозі" в Армія + та реквізити погодженого рапорту або паперовий припис.

Нагадаємо, раніше ми детально пояснювали, чому документ не з'являється у Резерв+ та що робити у такій ситуації.