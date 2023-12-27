Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона, что осуществление мер оповещения, то есть вручение повесток, не запрещено практически нигде, пишет 24 Канал.

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Почему повестки вручают в спортзалах и блокпостах

Если это улицы, блокпосты – это общественные места, в которых можно осуществлять мероприятия оповещения. В принципе сейчас работники ТЦК и СП тем и занимаются. Это делается для того, чтобы все те, кто еще игнорирует таким образом постановку на военный учет, не уточняет свои учетные данные – это сделали,

– заявил Владимир Фитьо.

Представитель Сухопутных войск также ответил на вопрос, чьей инициативой было раздавать повестки в общественных местах – спортивных залах, ресторанах, маршрутках.

"Это общая такая практика осуществления мер оповещения в общественных местах. То есть там, где есть люди, там проводятся мероприятия по оповещению. Потому что в домах, например, есть домофоны, не открываются двери... Можно разные причины придумать, чтобы ту самую повестку не получить. А повестку военнообязанные должны получить лично", – заявил Фитьо.

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