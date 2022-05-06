Спасатели везли людям воду в Нижнее Луганской области 4 мая. Связь с ними оборвалась после обеда. Поиски все еще продолжаются. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.
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Повезли людям воду в Нижнее и перестали выходить на связь. Без вести пропали двое спасателей,
– написал Сергей Гайдай.
Пропавшими оказались спасатели Денис Колотилов и Геннадий Муратов. Они выполняли гуманитарную миссию на служебном автомобиле.
Поиски пока не дали результатов: ни мужчины, ни пожарная машина не найдены.
Есть вероятность, что мужчины попали в плен российских оккупантов. Ведь в тот день близ Нижнего, куда они ехали, шли бои.