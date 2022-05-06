Рятувальники везли людям воду в Нижнє на Луганщині 4 травня. Зв'язок з ними обірвався пообіді. Пошуки досі тривають. Про це повідомив голова Луганської ОВА.

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Повезли людям воду в Нижнє і перестали виходити на зв‘язок. Безвісти зникли двоє рятувальників,

– написав Сергій Гайдай.

Зниклими виявились рятувальники Денис Колотілов та Геннадій Муратов. Вони виконували гуманітарну місію на службовому авто.

Пошуки поки що не дали результатів: ні чоловіків, ні пожежної машини не знайдено.

Є імовірність, що чоловіки потрапили в полон російських окупантів. Адже того дня поблизу Нижнього, куди вони їхали, точилися бої.